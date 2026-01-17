Angers - OM sera-t-il reporté ?

L'incertitude a plané une bonne partie de la journée sur la tenue de l'affiche de Ligue 1 entre Angers SCO et l'Olympique de Marseille. Prévu ce samedi soir à 21h05, le coup d'envoi a failli être compromis par des conditions météorologiques capricieuses dans le Maine-et-Loire. Un brouillard dense et des nuages trop bas empêchant tout atterrissage sécurisé, l'avion des Phocéens est resté cloué sur le tarmac de Marignane toute la matinée, obligeant la Ligue de Football Professionnel (LFP) et les deux clubs à envisager sérieusement l'hypothèse d'un report.

Un détour logistique par la Bretagne

Si l'état-major marseillais a, selon nos informations, plaidé en faveur d'un report de la rencontre, jugeant les conditions de déplacement incompatibles avec la haute performance, une solution de secours a finalement été activée. Les hommes de Roberto De Zerbi ont décollé aux alentours de 14h00, non pas vers Angers, mais direction l'aéroport de Rennes. La délégation olympienne doit ensuite effectuer un trajet de plus de 100 kilomètres en bus pour rallier le stade Raymond-Kopa. Un périple éreintant qui bouleverse la préparation d'avant-match.

Ce contretemps logistique intervient dans un calendrier déjà surchargé pour le club provençal. Après une déconvenue contre Nantes et un échec au Trophée des Champions face au PSG, l'OM espérait une préparation sereine avant de recevoir Liverpool en Ligue des Champions mercredi prochain. Chaque heure de récupération perdue dans ce voyage chaotique pourrait peser lourd dans les jambes marseillaises, alors que l'équipe cherche à se rassurer après sa large victoire en Coupe de France contre Bayeux.

Le match maintenu... sauf surprise

À l'heure actuelle, le spectre du report s'éloigne. Le dispositif de secours mis en place doit permettre aux joueurs d'arriver au stade dans les temps, bien que tardivement. Les supporters marseillais peuvent donc s'attendre à voir le match débuter comme prévu, sauf nouvelle dégradation climatique ou incident sur la route depuis la Bretagne. Reste à déterminer si ce périple rocambolesque aura une incidence physique sur la performance des Phocéens ce soir.