L’Olympique de Marseille se présente ce samedi soir (21h05) sur la pelouse du stade Raymond-Kopa pour défier Angers, dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour les Phocéens, qui cherchent à enchaîner, mais aussi révélateur des équilibres actuels de l’effectif olympien. Roberto De Zerbi a arrêté une liste de 21 joueurs, marquée par plusieurs absences notables et quelques retours attendus.
Le groupe de l’OM contre Angers : deux cadres absents et plusieurs retours
Un forfait confirmé et une absence logique
La principale information concerne Benjamin Pavard. Le défenseur de 29 ans, absent lors de la dernière séance à la Commanderie, ne figure pas dans le groupe retenu pour ce déplacement dans le Maine-et-Loire. Le staff n’a pris aucun risque, confirmant ainsi son forfait pour cette rencontre face au SCO.
Autre absence, prévue celle-là : Nayef Aguerd. L’international marocain se trouve toujours en sélection et s’apprête à disputer la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche. Le défenseur central affrontera le Sénégal avec le Maroc, rendant impossible toute présence avec l’OM ce week-end.
Des retours qui changent la donne
Si deux cadres manquent à l’appel, Roberto De Zerbi peut en revanche compter sur plusieurs renforts. Annoncé incertain en amont de la rencontre, Angel Gomes figure bien dans le groupe. Une bonne nouvelle pour le technicien italien, qui récupère ainsi une option supplémentaire dans l’entrejeu.
Vermeeren signe également son retour, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão. Trois profils différents, mais complémentaires, qui élargissent les possibilités offensives et offrent davantage de solutions au moment de composer le onze de départ.
À l’inverse, Mmadi et Neal Maupay sortent du groupe pour ce déplacement. Des choix forts, assumés, qui traduisent une hiérarchie en constante évolution depuis le début de saison.
Un groupe équilibré pour le déplacement à Angers
Le groupe convoqué affiche une répartition classique, avec trois gardiens, six défenseurs, sept milieux et cinq attaquants. Un effectif pensé pour répondre aux exigences d’un match à l’extérieur, dans un stade souvent délicat pour les visiteurs.
À quelques heures du coup d’envoi, l’OM avance avec un groupe solide, malgré les absences, et affiche clairement ses ambitions.
Le groupe de l’OM contre Angers
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré