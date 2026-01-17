Le groupe de l’OM contre Angers : deux cadres absents et plusieurs retours

La principale information concerne Benjamin Pavard. Le défenseur de 29 ans, absent lors de la dernière séance à la Commanderie, ne figure pas dans le groupe retenu pour ce déplacement dans le Maine-et-Loire. Le staff n’a pris aucun risque, confirmant ainsi son forfait pour cette rencontre face au SCO.

Autre absence, prévue celle-là : Nayef Aguerd. L’international marocain se trouve toujours en sélection et s’apprête à disputer la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche. Le défenseur central affrontera le Sénégal avec le Maroc, rendant impossible toute présence avec l’OM ce week-end.