Angers - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 reprend ses droits ce weekend. Le championnat français entre dans une phase déterminante pour la saison avec les rencontres de la 18e journée. Plusieurs matchs décisifs sont d’ailleurs au programme pour ce nouvel épisode dont, un intéressant duel à suivre entre l’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers, ce samedi.

L’OM freiné dans la course au sommet

Avant le coup d’envoi des rencontres du week-end, l’Olympique de Marseille (3e, 32 pts) occupait la troisième marche du podium en Ligue 1. Mais la dynamique phocéenne a été brutalement contrariée en début d’année par une défaite inattendue face à Nantes au Vélodrome (0-2), un revers qui a considérablement amoindri les ambitions marseillaises dans la lutte pour le titre, désormais dominée par Lens et le PSG. Incapables d’inverser la tendance lors du Trophée des champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont échoué au terme d’un scénario haletant contre leur rival parisien (2-2, 4-1 tab). Des contre-performances qui ont même déclenché une vague de critiques à l’encontre du technicien italien et auxquelles il a répondues, ce vendredi.

Getty Images

« Les critiques qu’il y a pu avoir ou qu’il y aura ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail et sur l’envie que j’avais, que je veux et que je voudrai de rester dans ce club », a déclaré De Zerbi face aux médias. En parallèle, l’entraineur marseillais a profité pour fermer la porte à un départ de Pierre-Emile Hojbjerg et confirmer les approches de l’OM pour Himad Abdelli, maître à jouer…d’Angers. Avant d’affronter les Angevins samedi, l’Olympique de Marseille a toutefois rapidement redressé la barre en Coupe de France, infligeant une lourde correction au club de Régional 1 de Bayeux (0-9), histoire de reprendre confiance et d’envoyer un signal fort.

Angers marque le pas après un automne encourageant

De son côté, Angers (10e, 22 pts) abordait la nouvelle année avec un certain optimisme après avoir conclu 2025 par deux succès probants en championnat face à Nice (0-1) et Nantes (4-1). Mais la reprise post-trêve hivernale s’est révélée plus délicate pour le SCO, battu sur la pelouse du Havre (2-1). Malgré ce faux pas, le club angevin conserve une position relativement confortable au terme de la phase aller, loin de la zone rouge. Dixième de Ligue 1, Angers espérait rebondir le week-end suivant en Coupe de France face à Toulouse. L’espoir a duré jusqu’à la séance des tirs au but, fatale aux Angevins lors de ce seizième de finale (1-1, 5-6 tab), laissant un goût d’inachevé à une équipe encore en quête de constance.

Sur quelle chaine suivre le match Angers - OM

La rencontre entre Angers SCO et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 17 janvier 2026 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Angers - OM

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Raymond Kopa

Le match entre Angers et l'OM se tient ce samedi 17 janvier à partir de 21h05, heure française, au Stade Raymond Kopa d'Angers.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 10 H. Abdelli Blessures et suspensions 36 R. Blanco

Infos sur l'équipe d'Angers

Angers aborde ce rendez-vous avec des forces vives retrouvées. Le SCO peut à nouveau compter sur Hervé Koffi dans les buts, Camara en charnière centrale et Himad Abdelli à l’animation offensive, tous revenus de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Auteur de deux buts en Ligue 1 cette saison, le milieu algérien fait toujours l’objet de discussions avancées avec l’Olympique de Marseille en vue d’un transfert hivernal. En l’absence d’accord définitif entre les deux clubs, Abdelli reste néanmoins un joueur angevin et devrait figurer sur la feuille de match. Encore en phase de montée en régime, les jeunes attaquants Sidiki Chérif (quatre buts en championnat) et Peter (trois réalisations) postulent également. À noter que, malgré l’élimination en Coupe de France, le seizième de finale a permis à Sbaï d’inscrire le premier but de sa carrière sous les couleurs du SCO.

Infos sur l'équipe de l'OM

En face, l’Olympique de Marseille doit composer avec plusieurs incertitudes, notamment sur le plan défensif. Nayef Aguerd est forfait, retenu par la finale de la CAN qu’il disputera dimanche avec le Maroc. Benjamin Pavard demeure incertain, tout comme Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, tandis qu’Angel Gomes reste en retrait dans la hiérarchie. Sur le plan offensif, Roberto De Zerbi a vu son champ d’options se réduire avec le départ officiel de Robinio Vaz vers l’AS Rome, même si le retour de blessure d’Amine Gouiri, auteur d’un doublé en Coupe de France, apporte une note positive. Lors de cette démonstration, Mason Greenwood s’est particulièrement illustré avec un triplé. Avec onze buts inscrits, l’attaquant anglais trône actuellement en tête du classement des buteurs de Ligue 1.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement