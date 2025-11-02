La compo de l’OL contre Brest : Paulo Fonseca change tout

5e de Ligue 1, l’OL (19 pts) n’arrive plus à enchainer en championnat depuis quelques semaines. Avant de subir la remontada du Paris FC mercredi dernier (3-3), les Gones n’avaient remporté que deux de leurs quatre précédentes rencontres en Ligue 1. En conférence de presse vendredi, Paulo Fonseca a souligné un manque de concentration de ses joueurs dans les derniers moments de leurs matchs. Un aspect que le technicien portugais compte bien corriger, et ce, dès ce dimanche soir.

L’occasion est bonne pour Lyon face à une équipe de Brest qui n’a remporté qu’un seul match sur ses cinq dernières sorties et reste d’ailleurs sur deux défaites consécutives. Et si Eric Roy a d’ores et déjà un plan précis pour surprendre les Gones, il n’en est pas moins pour Paulo Fonseca qui veut voir son équipe monter sur le podium au terme de cette journée. D’où les choix forts opérés par l’ancien coach de Lille dans son onze contre les Finistériens, ce soir.