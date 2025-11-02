L’Olympique Lyonnais reçoit, ce dimanche, le Stade Brestois, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un match à enjeu colossal pour les deux équipes qui comptent bien en profiter pour engranger des points. Du côté de l’OL, Paulo Fonseca veut mettre toutes les chances de son côté avec de nouveaux changements dans sa compo face aux Bretons, ce soir.
La compo de l’OL contre Brest : Paulo Fonseca change tout
L’OL doit se relancer face à Brest
5e de Ligue 1, l’OL (19 pts) n’arrive plus à enchainer en championnat depuis quelques semaines. Avant de subir la remontada du Paris FC mercredi dernier (3-3), les Gones n’avaient remporté que deux de leurs quatre précédentes rencontres en Ligue 1. En conférence de presse vendredi, Paulo Fonseca a souligné un manque de concentration de ses joueurs dans les derniers moments de leurs matchs. Un aspect que le technicien portugais compte bien corriger, et ce, dès ce dimanche soir.
L’occasion est bonne pour Lyon face à une équipe de Brest qui n’a remporté qu’un seul match sur ses cinq dernières sorties et reste d’ailleurs sur deux défaites consécutives. Et si Eric Roy a d’ores et déjà un plan précis pour surprendre les Gones, il n’en est pas moins pour Paulo Fonseca qui veut voir son équipe monter sur le podium au terme de cette journée. D’où les choix forts opérés par l’ancien coach de Lille dans son onze contre les Finistériens, ce soir.
Paulo Fonseca surprend en défense
La première surprise de Paulo Fonseca devrait se nommer Hans Hateboer. Arrivé en provenance de Rennes en tant que joker, le défenseur néerlandais devrait connaitre sa première titularisation sous la tunique de l’OL, ce dimanche. Hateboer devrait donc s’installer sur le flanc droit aux côtés des axiaux, Clinton Mata et Moussa Niakhaté, pendant que Nicolas Tagliafico profiterait de la suspension d’Abner Vinicius pour débuter à gauche. Un quatuor défensif expérimental qui aura la lourde tâche de monter la garde devant les buts de Dominik Greif.
Fonseca mise sur ses certitudes en attaque
Dans l’entrejeu, Paulo Fonseca devrait lancer ses cadres avec une double sentinelle composée de Tyler Morton et Tanner Tessmann. Plus haut, Corentin Tolisso devrait évoluer en soutien de Pavel Sulc qui enchainerait à la pointe de l’attaque. La ligne offensive devrait être complétée par Adam Karabec à droite et Afonso Moreira sur le côté gauche.
La compo attendue de l’OL contre Brest
Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, Moreira - Sulc.