À l’aube d’un nouveau choc en Ligue 1, Eric Roy s’apprête à défier un Olympique Lyonnais impressionnant depuis le début de saison. Admiratif du travail accompli par Paulo Fonseca et de la qualité du collectif rhodanien, l’entraîneur du Stade Brestois ne compte toutefois pas se présenter en victime. Conscient des forces et faiblesses de l’adversaire, il croit fermement aux chances de son équipe à Francis-Le Blé. Et à la veille de la rencontre, Eric Roy a livré une analyse lucide, mêlant respect et ambition, sur la manière dont Brest compte aborder ce rendez-vous crucial.
Brest, Eric Roy annonce la couleur contre l'OL
- AFP
Eric Roy veut profiter des failles de l’OL
Face à la presse, Eric Roy n’a pas caché son admiration pour les performances de l’Olympique Lyonnais cette saison. Le technicien brestois a reconnu le niveau de jeu affiché par les hommes de Paulo Fonseca, tout en soulignant la richesse tactique du collectif. « On l’a vu, c’est une équipe qui est très performante depuis le début de la saison, qui a montré de belles choses dans le jeu avec des caractéristiques très marquées, a encensé le coach du SB29. Le danger peut venir de beaucoup de joueurs différents, à des postes différents, avec beaucoup de mobilité aussi. »
S’il mesure l’ampleur du défi qui attend son équipe, Eric Roy estime néanmoins que Brest a les moyens d’inquiéter Lyon. Conscient des failles que les Gones ont montrées, notamment lors de leur récente remontada subie face au Paris FC (3-3), le technicien espère tirer parti de ces signes de vulnérabilité. « Après, je ne veux pas en dire plus parce qu’on les analyse comme eux le font. On sait que c’est une équipe qui est forte, mais qui a aussi ses faiblesses. Il faudra qu’on soit capables de les exploiter. Et nous, on devra s’améliorer sur les aspects où l’on a montré quelques manquements », a-t-il ajouté.
- AFP
Eric Roy encense l’OL de Paulo Fonseca
Toujours mesuré dans ses propos, Eric Roy préfère rester concentré sur le travail de son groupe plutôt que sur les statistiques lyonnaises. Pour lui, la clé du match réside dans la capacité de Brest à maintenir un haut niveau de concentration et à faire preuve de réalisme dans les deux surfaces. L’entraîneur brestois, fidèle à son approche équilibrée, souhaite voir son équipe s’appuyer sur ses certitudes tout en profitant de la moindre faille adverse.
Dans le même temps, Eric Roy ne tarit pas d’éloges sur le travail de Paulo Fonseca, qu’il considère comme l’un des artisans majeurs du renouveau lyonnais.« Paulo Fonseca met vraiment sa patte. Même si elle a perdu des joueurs importants, je pense sincèrement que c’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui que l’année dernière. Parce qu’il y a un vrai travail collectif, parce qu’il y a des joueurs qui sont partis mais qui ont bien été remplacés. » Cette reconnaissance témoigne du respect mutuel entre deux entraîneurs prônant un football réfléchi et ambitieux.
- AFP
Lyon, un défi à la hauteur de Brest
À la veille du choc à Francis-Le Blé, Eric Roy affiche un mélange d’humilité et de détermination. Il sait que l’OL, cinquième de Ligue 1 avec 19 points, demeure redoutable, notamment à l’extérieur, où son efficacité offensive fait souvent la différence. Mais le technicien brestois veut croire en la force du collectif breton, solidement structuré depuis le début de saison. « Je pense qu’ils ont un effectif qui est peut-être moins large, mais avec un collectif plus resserré. On se rend compte que tout le monde peut jouer dans cette équipe et qu’à chaque fois qu’il y a un joueur qui rentre, il est important », a-t-il souligné.
Enfin, Eric Roy conclut sur une note pleine de lucidité, rappelant que le football réserve toujours des surprises. « Ça va être un vrai défi, surtout qu’on voit qu’ils sont très performants à l’extérieur. Il y a eu les 20 dernières minutes contre le Paris FC, mais bon, il y a des mystères dans le football qu’on n’explique pas. » Dimanche soir, Brest (14e, 9 pts) aura l’occasion de démontrer qu’il peut rivaliser avec les meilleures équipes du championnat et confirmer les ambitions affichées par son entraîneur.