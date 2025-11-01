Brest, Eric Roy annonce la couleur contre l'OL

Face à la presse, Eric Roy n’a pas caché son admiration pour les performances de l’Olympique Lyonnais cette saison. Le technicien brestois a reconnu le niveau de jeu affiché par les hommes de Paulo Fonseca, tout en soulignant la richesse tactique du collectif. « On l’a vu, c’est une équipe qui est très performante depuis le début de la saison, qui a montré de belles choses dans le jeu avec des caractéristiques très marquées, a encensé le coach du SB29. Le danger peut venir de beaucoup de joueurs différents, à des postes différents, avec beaucoup de mobilité aussi. »

S’il mesure l’ampleur du défi qui attend son équipe, Eric Roy estime néanmoins que Brest a les moyens d’inquiéter Lyon. Conscient des failles que les Gones ont montrées, notamment lors de leur récente remontada subie face au Paris FC (3-3), le technicien espère tirer parti de ces signes de vulnérabilité. « Après, je ne veux pas en dire plus parce qu’on les analyse comme eux le font. On sait que c’est une équipe qui est forte, mais qui a aussi ses faiblesses. Il faudra qu’on soit capables de les exploiter. Et nous, on devra s’améliorer sur les aspects où l’on a montré quelques manquements », a-t-il ajouté.