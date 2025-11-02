Brest - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 poursuit son cours avec les rencontres de la 11e journée ce weekend. Un nouvel épisode du championnat français qui ne chôme pas en termes de chocs alléchants. L’une des affiches électriques de cette journée de Ligue 1 oppose le Stade Brestois à l’Olympique Lyonnais, ce dimanche.

Brest en perte de vitesse après un début prometteur

Le Stade Brestois traverse une période délicate depuis la reprise après la trêve internationale d’octobre. Incapables de confirmer leurs bons débuts, les hommes d’Éric Roy, qui disputera son 100e match sur le banc finistérien ce dimanche, ont enchaîné un nul spectaculaire contre Lorient (3-3) puis deux revers consécutifs, face au Paris Saint-Germain (0-3) et au Havre (1-0). Avec seulement 9 points récoltés sur 30 possibles, le club breton, 14e du classement, ne doit son salut qu’à une meilleure différence de buts que le premier barragiste. Sa dernière victoire en Ligue 1 remonte au 28 septembre, lors de son déplacement victorieux sur la pelouse d’Angers (0-2).

L’OL entre irrégularité et frustration

De son côté, l’Olympique Lyonnais connaît un ralentissement après un excellent départ. Les hommes de Paulo Fonseca ne comptent qu’un succès lors de leurs quatre dernières sorties en championnat, acquis le week-end dernier face à Strasbourg (2-1). Mercredi, ils ont concédé un nul frustrant contre le promu Paris FC (3-3), alors qu’ils menaient de trois buts à moins d’une demi-heure du terme. Cinquièmes de Ligue 1, les Lyonnais (19 pts) restent au contact du podium, à cinq longueurs du PSG, leader (24 pts). Mais leur solidité défensive s’effrite : après avoir affiché une arrière-garde exemplaire en début de saison, ils ont encaissé au moins un but à chaque match disputé en octobre.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Lyon ?

La rencontre entre le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 2 novembre 2025 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Brest - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Francis le Ble

Venue and timing of the match.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Brest

Brest devra encore composer sans l’un de ses éléments clés en attaque. Doumbia, déjà auteur de deux buts cette saison, n’a pas totalement récupéré et demeure indisponible pour cette nouvelle échéance. En revanche, une bonne nouvelle se profile avec le possible retour de Labeau Lascary, lui aussi buteur à deux reprises, qui espère réintégrer le groupe après plusieurs semaines d’absence. Muets lors de leurs deux dernières rencontres, les Brestois peinent à retrouver leur efficacité devant le but. Ludovic Ajorque, en manque de réussite, n’a inscrit qu’un seul but en dix journées - un contraste frappant avec ses treize réalisations de la saison précédente.

Ce qui n’empêcherait pas Eric Roy de l’aligner au coup d’envoi devant une ligne offensive composée de Romain Del Castillo, Dina Ebimbe et Mama Baldé. Derrière, le technicien français devrait composer avec un quatuor Lala, Chardonnet, Diaz, Locko devant les buts de Majecki. Hugo Magnetti et Joris Chotard, seraient quant à eux, cantonnés à la récupération au milieu de terrain.

Infos sur l'équipe de Lyon

Lyon devra se passer d’Abner Vinicius sur le flanc gauche. Le défenseur brésilien, habituellement remplaçant, est suspendu, ce qui offre à Nicolás Tagliafico l’opportunité de retrouver une place de titulaire. Cette suspension s’ajoute à une liste déjà fournie d’indisponibilités, comprenant les blessés de longue durée Ernest Nuamah, Oral Mangala et surtout le jeune prodige Malick Fofana, auteur de deux buts en Ligue 1 avant sa blessure. Véritable atout offensif, le joueur le plus coté de l’effectif rhodanien manquera à l’appel pour environ trois mois.

Sans Fofana, Paulo Fonseca devrait s’appuyer à nouveau sur Afonso Moreira sur l’aile gauche et Adam Karabec à droite pendant que Pavel Sulc enchainerait en pointe. Le poste de meneur de jeu serait ainsi confié à Corentin Tolisso qui pourra compter sur le soutien de Tyler Morton et Tanner Tessmann plus bas. Dominik Greif, lui, devrait être reconduit dans les buts derrière une défense composée de Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhaté et donc Nicolas Tagliafico.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement