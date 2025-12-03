Scandale à l’OL : John Textor a payé des fortunes pour des joueurs JAMAIS recrutés

En prenant le contrôle de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang s’attendait à devoir remettre de l’ordre. Elle ne pouvait toutefois pas imaginer l’ampleur des zones d’ombre laissées par John Textor. Les révélations publiées par L’Équipe décrivent en détail un système déroutant, où l’ancien patron de l’OL aurait monté plusieurs opérations fictives afin d’obtenir des financements rapides.

Selon ces informations, quatre joueurs de Botafogo - Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha et Jefferson Savarino - auraient été “achetés” par l’OL sans jamais poser le pied à Décines. Aucun entraînement, aucune convocation, aucune apparition : rien. Sur le papier en revanche, ces joueurs figuraient bel et bien comme transférés.

Plus surprenant encore, l’aventure de Thiago Almada, qui a disputé plusieurs mois sous le maillot lyonnais, reposerait elle aussi sur un contrat jamais validé par la Ligue de Football Professionnel. Un détail qui, à l’époque, avait poussé plusieurs clubs à déposer des réserves… et que ces nouvelles révélations remettent au centre du jeu.