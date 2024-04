L'élimination en Ligue des Champions CONCACAF rappelle à Lionel Messi et ses anciens potes du Barça qu'ils ne sont pas à Miami en vacances

Les Floridiens ont perdu leur sang-froid face à Monterrey et ce match leur fait prendre conscience que le proccessus de croissance sera difficile.

Jouer au football avec ses amis est vraiment, vraiment amusant. On comprend donc pourquoi Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets ont tous dit oui à l'expérience de l'Inter Miami. Vous avez vu les photos des anciennes stars de Barcelone ensemble, riant, souriant, s'amusant, et à juste titre. Ces quatre-là ont créé tant de souvenirs ensemble et, maintenant qu'ils sont au crépuscule de leur carrière, ils ont l'occasion d'en créer d'autres.

La soirée de mercredi n'a cependant pas été l'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Le déplacement de l'Inter Miami à Monterrey n'était pas, non plus, une partie de plaisir. Messi et ses coéquipiers n'en ont pas l'habitude. Barcelone est rarement surclassé comme l'a été l'Inter Miami mercredi, et Messi et ses amis ont rarement été humiliés comme ils l'ont été dans la Coupe des Champions de la CONCACAF.

Ce fut un rappel brutal que ces matches ne sont pas des balades de santé. Les joueurs de l'Inter Miami semblaient l'avoir compris, puisqu'ils ont perdu leurs nerfs tout au long de la défaite (3:1)

Cette défaite a mis fin au parcours continental de Miami pour 2024, et toutes les parties concernées en porteront une part de responsabilité. Comment vont-ils se remettre d'une défaite aussi embarrassante ? Cela pourrait bien être la clé de leur saison.