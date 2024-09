Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, comment l'attaque la plus excitante d'Europe est devenue ennuyeuse à regarder

Les Merengue gagnent, mais ils ne deviendront pas une équipe irrésistible tant qu'ils n'auront pas trouvé une certaine fluidité en attaque.

Chez Lionel Messi, les gestes les plus simples étaient parfois source de beaucoup de réactions. On est en février 2016 et le FC Barcelone mène 3-1 face au Celta Vigo. Messi, à l'époque, en était à 299 buts en carrière en Liga et, avec un penalty à tirer, semblait prêt à atteindre la barre des 300. Le geste semble normal : Messi fixe le gardien, hésite légèrement avant de s'apprêter à frapper le ballon. Au lieu de cela, il l'a fait rouler sur sa droite, où Luis Suarez s'est engouffré et a marqué le but, portant le score à 4-1 tout en réalisant son propre triplé.

Le monde du football a réagi de manière étonnamment viscérale pour un geste aussi anodin. Un grand nombre de supporters - principalement rassemblés dans l'agglomération madrilène - ont qualifié ce geste d'irrespectueux. La plupart des internautes ont admis qu'il s'agissait juste d'un bon moment de rigolade. Huit ans plus tard, qui s'en soucie ? Le Barça s'est imposé 6 à 1 et Messi a inscrit son 300e but, tandis que le Celta se faisait laminer.

C'est ainsi que le Barça dirigé par Messi, Suarez et Neymar prenait du plaisir. Les buts sont venus à la pelle, et ils étaient tous magnifiquement construits - trois joueurs, se déplaçant de manière coordonnée, aussi heureux de marquer que de faire une passe décisive. Ils savaient tous que, d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient le chemin des filets, tant que ce système fluide continuerait à fonctionner.

On peut en dire autant d'autres grands trios offensifs de l'ère moderne. Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané à Liverpool ; Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema au Real Madrid. Même Wayne Rooney, Carlos Tevez et Ronaldo à Manchester United.

L'actuelle génération du Real Madrid n'a toutefois pas la même force de frappe. Avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr, les Merengue disposent de trois des joueurs offensifs les plus doués au monde. Mais ce trio n'a pas encore réussi à s'intégrer. Aujourd'hui, il incarne plutôt un groupe d'individus manquant d'alchimie et des sacrifices envers l'autrui, à même de transformer cette très bonne équipe en une grande équipe.