Kylian Mbappé face au PSG : Le match pour ne pas devenir la risée de l'Europe

Il a quitté Paris pour remporter la Ligue des Champions, mais le PSG l'a gagnée sans lui. L'heure de la revanche a sonné.

Il y a un peu plus d'un mois, Kylian Mbappé balayait d'un revers de main l'idée que la saison 2024-2025 du Real Madrid puisse être interprétée comme un échec. « Nous avons gagné deux titres, ce n'est pas un échec », avait insisté l'attaquant, accordant une importance bien plus grande que la plupart des observateurs à la Supercoupe de l'UEFA et à la Coupe Intercontinentale. Cependant, Mbappé avait aussi souligné que la saison du Real n'était pas encore terminée. La Coupe du Monde des Clubs 2025 allait bientôt commencer. « Et ça, c'est un gros morceau », avait-il ajouté.

La valeur sportive du projet fétiche de Gianni Infantino a beau faire débat dans le monde du football, il est indéniable que ce tournoi revêt une importance capitale pour le Real Madrid. Et plus encore depuis que le destin l'a placé face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Dès lors, le match de mercredi dans le New Jersey n'est plus un simple match. C'est une occasion en or, que ni Mbappé, ni son nouveau club, ne peuvent se permettre de manquer pour marquer les esprits en vue de la saison prochaine... et pour faire taire les sarcasmes.