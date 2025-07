Kylian Mbappé, Cole Palmer, Guardiola et les grands gagnants (et perdants) de la Coupe du Monde des Clubs 2025

C. Palmer

Certains ont brillé, d'autres se sont effondrés : la Coupe du Monde des Clubs 2025 a laissé des traces… pour le meilleur comme pour le pire.

La Coupe du Monde des Clubs 2025 s’est conclue dimanche soir avec une scène aussi improbable que révélatrice : Chelsea brandissant le trophée aux côtés de Donald Trump, après une démonstration signée Cole Palmer au MetLife Stadium du New Jersey. Peu d’observateurs avaient misé sur les Blues pour remporter cette édition remodelée du tournoi – et encore moins pour écraser le Paris Saint-Germain en finale.

Pourtant, la victoire 3-0 des hommes d’Enzo Maresca était tout sauf un hold-up. Leur prestation a envoyé leurs adversaires du soir dans une crise express, soulignant à quel point cette finale – et plus largement toute la compétition – a été prise au sérieux par les principaux protagonistes. Certes, l’événement n’a pas été exempt de défauts, des polémiques logistiques aux critiques sur le format. Mais impossible de remettre en question l’engagement affiché sur le terrain.

Alors, qui a tiré son épingle du jeu dans ce tournoi élargi ? Et qui sort de cette Coupe du Monde des Clubs avec plus de doutes que de certitudes ? GOAL fait le point sur les grands gagnants et perdants de l’édition 2025…