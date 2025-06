Le casse-tête offensif de Manchester City : comment Guardiola peut-il faire cohabiter toutes ses stars derrière Haaland ?

Juventus FC vs Manchester City

C. Echeverri

Après un mercato de folie, le coach catalan dispose d'une armada offensive. Mais le plus dur commence : qui choisir pour être titulaire ?

Pep Guardiola répète souvent sa préférence pour les effectifs réduits, afin que chaque joueur reste motivé et évite de passer trop de temps sur le banc. Il a d'ailleurs récemment qualifié de « trop large » l'effectif de 27 joueurs que Manchester City a emmené à la Coupe du Monde des Clubs, le secteur offensif étant de loin le plus embouteillé. L'illustration parfaite de cet embarras du choix a été la décision du coach de changer intégralement son onze de départ entre la victoire inaugurale contre le Wydad AC et le deuxième match face à Al Ain, remporté 6-0.

Même en laissant Jack Grealish et James McAtee à la maison, Guardiola s'est présenté aux États-Unis avec 17 joueurs capables d'évoluer au milieu ou en attaque. Si cette profusion de talents a été un luxe jusqu'à présent, permettant à City de maintenir une fraîcheur optimale, cette rotation effrénée devra bientôt ralentir à mesure que l'équipe avancera dans le tournoi et que le niveau des adversaires s'élèvera. À commencer par le choc de jeudi contre la Juventus.

Pour s'assurer la première place du Groupe G et, probablement, éviter un huitième de finale face au Real Madrid, City doit absolument remporter ce dernier match contre les Bianconeri. Alors, comment Guardiola compte-t-il agencer tous ses merveilleux talents pour composer son onze de départ le plus redoutable ?