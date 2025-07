La finale du Mondial des Clubs s'est terminée dans le chaos. L'image de fin est choquante, et elle implique directement le coach du PSG.

La fête a été gâchée. Ce qui devait être le couronnement d'une saison, la conquête d'un titre mondial, s'est terminé en pugilat. Lourdement battu 3-0 par une équipe de Chelsea aussi talentueuse que provocatrice, le Paris Saint-Germain a perdu bien plus qu'un match. Il a perdu ses nerfs. Dans une fin de rencontre électrique, la frustration a pris le dessus sur la raison, aboutissant à une scène surréaliste qui fera le tour du monde et entache l'image du club. Le geste irréparable est venu de l'homme dont on attendait le plus de sang-froid.

Le coup de sang de Luis Enrique

L'image est saisissante et difficile à croire. Au coup de sifflet final, alors que les tensions sont déjà vives, Luis Enrique se dirige vers l'attaquant de Chelsea, João Pedro. Il l'attrape par le cou avant de lui mettre une gifle. Un craquage total, filmé par les caméras. L'entraîneur espagnol, d'habitude si maître de ses émotions, a disjoncté. Son obsession de la perfection et son rêve de monter sur le toit du monde se sont fracassés sur le réalisme et le vice des Blues, et il n'a pas pu se contenir.

Cette scène est l'aboutissement d'une tension palpable tout au long de la seconde période. Les joueurs parisiens sont tombés dans le piège des provocations, notamment celles de Marc Cucurella. João Neves, expulsé, a d'ailleurs failli en venir aux mains avec le défenseur espagnol. Gianluigi Donnarumma s'est lui aussi accroché avec João Pedro, obligeant Enzo Maresca, le coach de Chelsea, à intervenir pour calmer son propre gardien. Mais personne n'a pu retenir Luis Enrique.

AFP

Une image qui ne restera pas sans suite

Ce dérapage vient gâcher une compétition qui s'était déroulée jusque-là dans un excellent état d'esprit. Pour l'entraîneur parisien, l'image est désastreuse et indigne de son statut. Il risque une lourde suspension de la part des instances, qui ne laisseront certainement pas passer un tel comportement. Le PSG, qui voulait montrer un visage de champion, repart avec une défaite amère et une polémique qui va durer.

Les joueurs et le staff vont désormais partir pour trois semaines de vacances bien méritées. Tout le monde en a clairement besoin pour évacuer cette fin de saison éreintante et cette finale au goût de cendre. Mais les images resteront. Chelsea a gagné sur le terrain, mais aussi sur le plan mental, en faisant sortir les Parisiens de leur match. Une leçon douloureuse que le PSG devra retenir, mais qui laissera des traces.