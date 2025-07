Dembélé et Kvaratskhelia absents, Neves disjoncte : les notes du PSG après la débâcle en finale

Dembélé et Kvara aux abonnés absents, Neves expulsé : le PSG s’effondre en finale du Mondial des clubs contre un Chelsea mieux préparé (0-3).

Un PSG sans réaction, sans répondant, sans ressort. Opposés à une équipe de Chelsea parfaitement organisée, les Parisiens ont subi une leçon tactique et mentale, conclue par un cinglant 3-0. Une finale ratée de bout en bout, marquée par l’absence totale d’inspiration de son trio offensif, et des erreurs défensives coûteuses.

Censés faire la différence dans ce type de rendez-vous, Dembélé et Kvaratskhelia ont totalement disparu, neutralisés par l’intensité et le bloc anglais. Le premier a été transparent, le second, remplacé avant l’heure de jeu. À cela s’ajoutent les errances défensives de Mendes et Beraldo, et une expulsion incompréhensible de João Neves en fin de match.

Luis Enrique, impuissant sur le bord de touche, n’a jamais réussi à corriger le déséquilibre. Une défaite cinglante, inattendue dans de telles proportions, qui laisse un goût amer à l’issue d’une campagne jusque-là brillante. Voici les notes des Parisiens après cette soirée à oublier.