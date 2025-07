Mbappé-Vinicius, passagers fantômes : les notes du Real Madrid après le naufrage contre le PSG

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Mbappé et Vinicius absents, une défense au supplice : le Real a explosé face à Paris (0-4). Voici les notes d’un revers qui laissera des traces.

Le Real Madrid a sombré corps et âme face à un Paris Saint-Germain en furie. Battus 4-0, les hommes de Xabi Alonso quittent le Mondial des clubs par la petite porte, incapables de répondre à l’intensité et à la maîtrise collective parisienne. Si la défense madrilène s’est effondrée dès les premières minutes, le point noir majeur réside dans l’attitude désastreuse de son duo offensif : Kylian Mbappé et Vinicius Jr..

Ni l’un ni l’autre n’a proposé quoi que ce soit avec ballon. Pire : ils n’ont rien fait sans. Aucune implication dans le pressing, aucun repli défensif, laissant leurs coéquipiers totalement exposés. Fran Garcia et Asencio ont été submergés, faute de couverture, pendant que le milieu se faisait transpercer.

Trop laxiste devant, trop désorganisé derrière, le Real n’a jamais existé. Même le score aurait pu être plus lourd. Cette prestation calamiteuse remet en cause des équilibres individuels et collectifs. Une leçon cruelle, à l’image d’un Mbappé méconnaissable contre son ancien club. Voici les notes du naufrage.