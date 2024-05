Jude Bellingham, Harry Kane, Christian Pulisic et les 21 meilleures recrues de la saison 2023/2024

Alors que la saison est presque terminée, GOAL fait le point sur les meilleures affaires réalisées par les grands clubs du continent l'été dernier...

On ne peut jamais être sûr de ce qu'un transfert pourrait donner. Même les joueurs les plus talentueux peuvent rencontrer des difficultés dans les grands clubs parce qu'il y a tellement de variables, tellement de choses qui peuvent mal tourner : un conflit de personnalité avec l'entraîneur, des problèmes de condition physique, des barrières linguistiques, des différences culturelles, etc.

Cependant, certaines transactions se déroulent mieux que ce que l'on aurait pu attendre. Cette saison, par exemple, nous avons vu des recrues coûteuses triompher de la pression qui accompagne une grosse indemnité de transfert, tandis que d'autres joueurs jusqu'alors inconnus se sont révélés être de bonnes affaires.

Mais si l'on considère toutes les transactions effectuées l'été dernier, qui s'est avéré être le meilleur rapport qualité-prix ? Ci-dessous, GOAL classe les 21 recrues de la saison et, comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans l'espace de commentaires prévue à cet effet...