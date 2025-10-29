Interview avec Yamal annulée, le streamer AmineMaTue dézingue un média espagnol

Lundi, AmineMaTue a surpris ses millions d’abonnés en annonçant son grand retour sur la plateforme Twitch. Après plusieurs mois de silence, le streamer a publié sur son compte X une courte vidéo devenue virale. On y voit Lamine Yamal, assis à ses côtés, lancer avec le sourire : « Amine. Amine. Amine! Il est temps de retourner travailler ». En légende, le créateur de contenu précisait : "De retour en live demain à 20h".

Cette annonce a immédiatement affolé la toile. De nombreux internautes ont interprété le message comme une promesse d’interview entre Amine et le prodige du Barça. Les fans, déjà impatients de retrouver leur streamer favori, s’attendaient à un événement inédit. Pourtant, la réalité était bien différente.