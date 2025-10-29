L’affaire a fait le tour des réseaux en quelques heures. Une supposée interview entre Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone, et le streamer français AmineMaTue aurait été annulée par le club catalan, selon les informations d’ElChiringuito. Sauf qu’Amine, revenu sur Twitch après plusieurs mois d’absence, a rapidement mis les choses au clair en direct. En quelques phrases bien senties, il a démonté les rumeurs et taclé le média espagnol. Retour sur une polémique née d’un simple teaser vidéo, devenue virale avant d’être démontée par le principal intéressé.
Interview avec Yamal annulée, le streamer AmineMaTue dézingue un média espagnol
- Getty Images Sport
Un retour très attendu sur Twitch
Lundi, AmineMaTue a surpris ses millions d’abonnés en annonçant son grand retour sur la plateforme Twitch. Après plusieurs mois de silence, le streamer a publié sur son compte X une courte vidéo devenue virale. On y voit Lamine Yamal, assis à ses côtés, lancer avec le sourire : « Amine. Amine. Amine! Il est temps de retourner travailler ». En légende, le créateur de contenu précisait : "De retour en live demain à 20h".
Cette annonce a immédiatement affolé la toile. De nombreux internautes ont interprété le message comme une promesse d’interview entre Amine et le prodige du Barça. Les fans, déjà impatients de retrouver leur streamer favori, s’attendaient à un événement inédit. Pourtant, la réalité était bien différente.
- Getty Images Sport
Une rumeur née d’un malentendu
Le média espagnol El Chiringuito a rapidement affirmé que le FC Barcelone aurait interdit la diffusion d’une interview déjà enregistrée avec Yamal. Selon eux, la direction blaugrana voulait réduire l’exposition médiatique de son joueur, au cœur de plusieurs polémiques récentes. L’information s’est répandue comme une traînée de poudre, amplifiée par le contexte tendu entourant le jeune ailier catalan après le Clasico perdu contre le Real Madrid (2-1).
Mais mardi soir, AmineMaTue a pris la parole en direct sur Twitch pour remettre les pendules à l’heure. Il n’y est pas allé avec des pincettes. « J'ai vu deux versions différentes. Une où ça déclarait qu'une interview était déjà enregistrée et que j'allais la diffuser ce soir. Et une autre qui disait que je devais faire un live avec Lamine Yamal ce soir. Et qu'apparemment le FC Barcelone aurait communiqué à Lamine Yamal qu'il fallait annuler quelque chose qui n'a pas du tout existé. El Chiringuito, je ne sais pas d'où vous tenez vos sources. Vous étiez à côté de la plaque », a-t-il lâché avec assurance devant ses 3,3 millions d’abonnés.
- Getty Images Sport
AmineMaTue remet les choses en ordre
Face aux rumeurs, le streamer français a expliqué la véritable intention de sa vidéo. « Beaucoup de gens ont traduit ça comme une annonce de live avec lui aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas », a-t-il précisé. Il a rappelé qu’il avait déjà utilisé la même formule en décembre dernier avec Zlatan Ibrahimovic pour annoncer son retour à l’écran. « C'est un peu comme quand j'avais fait l'annonce avec (Zlatan) Ibrahimovic (en décembre) et ça ne voulait pas dire que le jour de la reprise de mon live il y allait y avoir 'Ibra'. Là, j'ai fait une vidéo avec Lamine Yamal et ça ne voulait pas dire que, en tous cas ce soir, il devait y avoir Lamine Yamal », a-t-il ajouté.
Autrement dit, la vidéo n’était qu’un simple teaser humoristique, sans lien avec une quelconque émission prévue avec le jeune joueur.
- Getty Images Sport
Le Barça tente de recadrer son prodige
Pendant ce temps, Lamine Yamal traverse une période délicate. Âgé de 18 ans, il se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs après un Clasico mouvementé. Sa prestation jugée décevante, ses déclarations polémiques dans la Kings League, et ses altercations avec Vinicius Jr et Dani Carvajal ont attiré l’attention du club catalan.
Selon les mêmes sources espagnoles, la direction du Barça chercherait à canaliser son jeune talent. Le club lui aurait demandé de refuser une sortie promotionnelle prévue avec un sponsor, demande à laquelle le joueur aurait accédé. L’objectif serait de recentrer Yamal sur l’essentiel : son développement sportif et ses performances sur le terrain.
- Getty Images Sport
Une affaire vite close, mais riche en enseignements
L’histoire aura duré à peine deux jours, mais elle illustre parfaitement la rapidité avec laquelle une rumeur peut se transformer en polémique dans l’univers du foot et des réseaux sociaux. Un teaser innocent, une mauvaise interprétation, et tout un récit s’emballe avant que la vérité ne soit rétablie.
Pour AmineMaTue, ce retour sur Twitch aura finalement eu plus d’impact que prévu. Et pour Lamine Yamal, cette parenthèse médiatique montre une fois encore à quel point chaque geste, chaque phrase, peut être scruté et déformé.