L’Olympique de Marseille était aux prises avec Angers SCO, samedi soir, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre remportée avec brio par les Phocéens qui ont battu largement les Angevins.
L’OM se balade à Angers (2-5)
- AFP
Angers inexistant, l’OM déroule
L’Olympique de Marseille a retrouvé de l’allant cette semaine. Quatre jours après la correction infligée à Bayeux en Coupe de France, les Phocéens ont enchainé à Angers, ce soir. L’OM démarrait notamment très fort avec une première occasion de Timothy Weah et Amine Gouiri qui ne surprenait pas Hervé Koffi. Mais, le gardien angevin avait moins de réussite par la suite face à l’armada offensive des Marseillais. C’est Gouiri qui lançait les hostilités en convertissant d’une touche un centre millimétré d’Amir Murillo (0-1, 18e).
Le break ne tardait pas à venir pour l’OM avec Mason Greenwood qui profitait d’un décalage d’Emerson Palmieri pour envoyer une frappe du pied gauche dans les filets de Koffi (0-2, 24e). Les Olympiens déroulaient et Emerson trouvait dans la profondeur Hamed Junior Traoré qui s’emmenait le ballon avant d’ajuster le gardien burkinabè (0-3, 34e). L’attaquant ivoirien se retrouvait juste après à la passe avec une déviation sur la tête de Timothy Weah qui portait l’estocade (0-4, 40e). Un premier acte invivable pour Angers, qui sauvait quand même l’honneur avant la pause avec un but d’Amine Sbai (1-4, 45e+2e).
- AFP
Le SCO ne passe pas, Marseille enchaine
Au retour des vestiaires, l’OM n’accélérait plus comme en première mi-temps, mais cela ne l’empêchait pas d’inquiéter Hervé Koffi non plus. Greenwood faisait d’ailleurs passer une frayeur sur les buts angevins avec un enroulé du pied droit qui s’écrasait sur la barre transversale (53e). Les Angevins commençaient à sortir un peu plus, mais se heurtaient à la défense marseillaise. Entré en cours de jeu, Igor Paixao manquait sa chance avec une frappe qui effleurait le poteau angevin (71e). Pierre-Emerick Aubameyang pensait aggraver le score dans les dernières minutes, mais le but du Gabonais était refusé pour hors-jeu (85e).
C’est finalement Igor Paixao qui parachevait le festival olympien avec une frappe imparable pour Koffi suite à une passe de Pierre-Emile Hojbjerg (1-5, 88e). La seconde mi-temps s’achevait aussi sur un but angevin avec Jim Allevinah qui sauvait à nouveau l’honneur du SCO (2-5, 90e+2). Un but anecdotique tout de même qui ne changeait pas grand-chose à la victoire de l’OM. Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille (3e, 35 pts) de conforter sa place sur le podium tandis que le SCO d’Angers (11e, 22 pts) manque l’occasion d’entrer dans la première partie de tableau de Ligue 1.