L’OM se balade à Angers (2-5)

L’Olympique de Marseille a retrouvé de l’allant cette semaine. Quatre jours après la correction infligée à Bayeux en Coupe de France, les Phocéens ont enchainé à Angers, ce soir. L’OM démarrait notamment très fort avec une première occasion de Timothy Weah et Amine Gouiri qui ne surprenait pas Hervé Koffi. Mais, le gardien angevin avait moins de réussite par la suite face à l’armada offensive des Marseillais. C’est Gouiri qui lançait les hostilités en convertissant d’une touche un centre millimétré d’Amir Murillo (0-1, 18e).

Le break ne tardait pas à venir pour l’OM avec Mason Greenwood qui profitait d’un décalage d’Emerson Palmieri pour envoyer une frappe du pied gauche dans les filets de Koffi (0-2, 24e). Les Olympiens déroulaient et Emerson trouvait dans la profondeur Hamed Junior Traoré qui s’emmenait le ballon avant d’ajuster le gardien burkinabè (0-3, 34e). L’attaquant ivoirien se retrouvait juste après à la passe avec une déviation sur la tête de Timothy Weah qui portait l’estocade (0-4, 40e). Un premier acte invivable pour Angers, qui sauvait quand même l’honneur avant la pause avec un but d’Amine Sbai (1-4, 45e+2e).