Mercato : Ça bouge à l’OM, De Zerbi montre la porte à quatre joueurs cet hiver

Avant d’entrer dans le vif du sujet, un constat s’impose : l’OM ne souhaite plus composer avec des profils qui n’entrent pas pleinement dans les plans de Roberto De Zerbi. Le message se veut limpide, assumé, et déjà tourné vers janvier.

Lors du dernier mercato estival, la direction marseillaise avait établi une première liste de six joueurs indésirables. Parmi eux figuraient notamment Bamo Meïté, Azzedine Ounahi ou encore Faris Moumbagna. Tous ont fini par quitter le club du Sud de la France, à l’exception d’un seul : Ruben Blanco.

Durant l’été, trois autres noms sont venus s’ajouter à ce groupe restreint. Neal Maupay, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont, eux aussi, été placés à l’écart sans parvenir à trouver une porte de sortie. Résultat : ces quatre joueurs composent aujourd’hui le noyau dur des lofteurs encore sous contrat.