À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a fait un choix clair. Le club phocéen poursuit sa politique de dégraissage et maintient la pression sur plusieurs joueurs mis à l’écart depuis l’été. Quatre éléments, toujours présents malgré un statut marginal, restent invités à se trouver une nouvelle destination.
Mercato : Ça bouge à l’OM, De Zerbi montre la porte à quatre joueurs cet hiver
Une liste de lofteurs qui n’a jamais disparu
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un constat s’impose : l’OM ne souhaite plus composer avec des profils qui n’entrent pas pleinement dans les plans de Roberto De Zerbi. Le message se veut limpide, assumé, et déjà tourné vers janvier.
Lors du dernier mercato estival, la direction marseillaise avait établi une première liste de six joueurs indésirables. Parmi eux figuraient notamment Bamo Meïté, Azzedine Ounahi ou encore Faris Moumbagna. Tous ont fini par quitter le club du Sud de la France, à l’exception d’un seul : Ruben Blanco.
Durant l’été, trois autres noms sont venus s’ajouter à ce groupe restreint. Neal Maupay, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont, eux aussi, été placés à l’écart sans parvenir à trouver une porte de sortie. Résultat : ces quatre joueurs composent aujourd’hui le noyau dur des lofteurs encore sous contrat.
Ruben Blanco, un cas à part
La situation du gardien espagnol intrigue autant qu’elle interroge. Ruben Blanco n’a plus disputé la moindre rencontre officielle avec l’OM depuis plus d’un an et demi. Ni cette saison, ni la précédente. Selon les informations de L’Équipe, il a quasiment disparu du paysage sportif marseillais et ne s’entraîne plus réellement avec le groupe professionnel.
Âgé de 30 ans, le portier arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Une donnée qui renforce la volonté du club de lui trouver une solution rapide, même si le temps joue désormais contre toutes les parties.
Maupay, une apparition sans lendemain
Neal Maupay a brièvement refait surface récemment. Titularisé à la pointe de l’attaque lors du large succès face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France (0-6), l’attaquant a profité des absences de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Amine Gouiri, blessés. Roberto De Zerbi lui a même préféré le jeune Robinio Vaz.
Ce match reste pourtant une exception. Il s’agissait seulement de sa deuxième apparition de la saison avec l’équipe première, après un passage en réserve. Son statut demeure inchangé : quatrième option au poste de numéro 9. Marseille ne compte plus sur le Français.
Lirola et Garcia, simples solutions de dépannage
En ce qui les concerne, les deux latéraux, Pol Lirola et Ulisses Garcia, ont bien été sollicités à quelques reprises pour pallier des absences en défense. Rien de plus. D’après L’Équipe, ils « sont restés des joueurs d’entraînement », sans réelle perspective à moyen terme.
L’OM s’active donc pour leur trouver une issue dès cet hiver. La mission s’annonce délicate, comme souvent dans ce type de dossiers. Mais à Marseille, la ligne est tracée : ces quatre joueurs ne font plus partie du projet.