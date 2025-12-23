FBL-FRA-LIGUE1-NICE-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : Ça bouge à l’OM, De Zerbi montre la porte à quatre joueurs cet hiver

L’hiver approche, et à Marseille, certains savent déjà que la suite s’écrira loin du Vélodrome.

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a fait un choix clair. Le club phocéen poursuit sa politique de dégraissage et maintient la pression sur plusieurs joueurs mis à l’écart depuis l’été. Quatre éléments, toujours présents malgré un statut marginal, restent invités à se trouver une nouvelle destination.

