Eze et Olise, maîtres du jeu : les 10 gagnants et perdants du week-end

Après une trêve internationale de novembre particulièrement intense, durant laquelle des nations ont arraché leur rêve mondialiste dans des scénarios parfois irréels, le retour des championnats européens a agi comme un déclic pour des millions de supporters. Cette fois, plus d’interruptions : quatre mois d’action pure, continue, où les récits de la saison prennent réellement forme, où les dynamiques s’installent, où les séries peuvent tout changer.
Bien sûr, l’hiver ne s’annonce pas radieux pour tout le monde. La cadence infernale du calendrier moderne promet son lot de crises, de blessures, de doutes. Certaines bases de fans savent que les semaines à venir risquent d’être longues. Mais si l’on se fie à ce que nous ont offert les premiers matches post-trêve, il est difficile de ne pas ressentir une forme d’excitation.
Parce que l’Europe du football a repris avec fracas.
Voici donc les 10 grands gagnants et perdants du week-end…