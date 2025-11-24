Eze et Olise, maîtres du jeu : les 10 gagnants et perdants du week-end

La reprise du championnat a tourné au cauchemar pour Liverpool. Alors qu’Arsenal continue d’accélérer en tête, les champions d’Angleterre ont touché le fond samedi avec une défaite 3-0 à Anfield contre Nottingham Forest. Les sifflets descendus du Kop ont parfaitement résumé l’atmosphère : six revers en Premier League, un classement indigne de leur statut, et l’impression d’une équipe qui s’effondre six mois seulement après avoir soulevé le trophée.

Les victoires contre Aston Villa et le Real Madrid avaient laissé penser qu’Arne Slot avait relancé la machine avant la trêve internationale. Mais la défaite face à Manchester City a été suivie d’un revers encore plus préoccupant contre la formation de Sean Dyche. De quoi alimenter les doutes sur la capacité du Néerlandais à enrayer la spirale… voire sur la nécessité de réfléchir à un changement si la dynamique ne s’inverse pas rapidement.

Virgil van Dijk a tenté de déminer en prenant la parole : « On laisse tomber le coach, mais on se laisse tomber nous-mêmes. À l’instant, c’est un désastre, c’est un fait. En tant que champions, on ne peut pas être là où on en est. » Le terme “désastre” est encore faible.

Liverpool n’est pas seulement champion en titre : le club a dépensé plus de 400 millions d’euros l’été dernier, dont un record britannique pour attirer Alexander Isak. Revenu dans le onze, l’attaquant suédois s’est contenté de 15 ballons touchés, signe d’une intégration toujours compliquée. Il devient même le premier joueur de l’histoire des Reds à perdre ses quatre premières titularisations en championnat. Et pourtant, il n’est pas le seul problème.

Entre lacunes tactiques, manque de confiance et joueurs hors de forme, la situation semble aujourd’hui sans issue évidente pour Slot et ses hommes. À Anfield, la crise n’est plus un risque : elle est déjà installée.