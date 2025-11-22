Le comeback de Pogba : ses premières minutes sous le maillot monégasque

Le tableau d'affichage indiquait un score sévère de 4-0 pour Rennes, mais à la 85e minute, l'enjeu sportif est passé au second plan. Le moment que toute la planète football attendait depuis plus de deux ans s'est enfin produit. Mamadou Coulibaly a cédé sa place, et Paul Pogba a foulé la pelouse du Roazhon Park. Finie la traversée du désert, oubliés les 811 jours d'inactivité forcée. Le champion du monde 2018 est redevenu un footballeur professionnel. L'accueil du public breton a été à la hauteur de l'événement : des applaudissements nourris et fair-play pour saluer le retour de l'enfant prodige, qui effectuait par la même occasion ses tout premiers pas en Ligue 1.

De l'ombre à la lumière : Paul Pogba a refermé son chapitre sombre

Une statistique affichée par le diffuseur résumait bien l'anomalie de la situation : Pogba est devenu le premier joueur à débuter dans l'élite française en comptant plus de 50 sélections en équipe de France (91 en tout). Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir que ses réflexes étaient intacts. Dès son premier ballon, récupéré deux minutes après son entrée, il a cherché à jouer vers l'avant pour alerter son attaquant. Une intention saluée par une clameur du public rennais. Même si la transmission n'est pas arrivée à destination, le message était clair : "La Pioche" n'est pas là pour jouer prudemment, mais pour casser des lignes.

Dans cette fin de match sans enjeu, le Monégasque a tenté d'apporter un peu de lumière. On a senti ses partenaires le chercher systématiquement, comme pour le remettre en confiance. Pogba a d'abord joué simple, multipliant les passes pour se rassurer, avant de se lâcher à la 92e minute. Une élimination propre suivie d'une passe à l'aveugle qui a rappelé le joueur créatif qu'il a toujours été. Il s'est même offert un petit plaisir personnel avec un coup du sombrero audacieux sur Mahdi Camara, arrachant un sourire complice à son adversaire. L'envie de jouer, de "kiffer" le moment, était palpable.

La foi intacte d'un revenant

Le destin a voulu que Monaco sauve l'honneur durant ces quelques minutes de présence (1-4). Si Pogba n'est pas directement impliqué sur le but, sa présence sur le pré a coïncidé avec la seule réaction d'orgueil des siens. Un hasard ? Peut-être, ou les prémices d'un effet "facteur X" que le club du Rocher espère voir grandir dans les semaines à venir. Il faudra évidemment du temps pour juger sa condition physique réelle sur la durée, mais l'essentiel était ailleurs ce soir.

Au coup de sifflet final, l'image restera forte. Paul Pogba s'est écroulé front contre terre, seul au milieu du terrain, pour une longue prière. Un moment d'intime gratitude pour remercier le ciel d'avoir enfin pu refermer ce chapitre sombre de sa carrière. La route est encore longue pour retrouver son meilleur niveau, mais ce soir, le football français a retrouvé l'une de ses plus grandes figures. Et ça fait du bien.