C'était censé être une après-midi de relance, c'est devenu le jour le plus sombre de l'ère Arne Slot. Liverpool, champion en titre en pleine déconfiture, a touché le fond en se faisant étriller sur sa pelouse par Nottingham Forest (0-3). Si le collectif entier a sombré, la prestation individuelle d'Ibrahima Konaté a cristallisé toutes les inquiétudes. Le défenseur français, méconnaissable, a incarné la fébrilité d'une équipe qui ne ressemble plus qu'à l'ombre d'elle-même, provoquant le départ prématuré de centaines de supporters avant même le coup de sifflet final.
Liverpool sombre face à Forest, Konaté pointé du doigt
Une déroute historique à Anfield
Perdre contre un rival comme Manchester City est une chose, se faire humilier à domicile par une équipe qui flirtait avec la zone de relégation en est une autre. Liverpool a concédé sa pire défaite à Anfield en Premier League depuis février 2021. Le manque de cohésion, de combativité et de plan de jeu est flagrant. Avec six défaites sur les sept derniers matchs de championnat, la défense du titre est déjà en lambeaux. Les blessures de Florian Wirtz ou Conor Bradley n'expliquent pas tout : c'est une faillite mentale d'un groupe qui semble sans gouvernail.
Ibrahima Konaté en perdition totale
Au cœur de cette défense aux abois, Ibrahima Konaté traverse une zone de turbulences alarmante. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international français ne plaide pas en sa faveur pour une prolongation. Fébrile, il a concédé bêtement le corner amenant l'ouverture du score et a multiplié les erreurs de placement. Plus inquiétant encore que la colère, c'est un sentiment d'apathie qui gagne les tribunes à son égard. Il a même frôlé la correctionnelle sur un but refusé à Igor Jesus, où il avait été une nouvelle fois dépassé physiquement.
Le désaveu tactique d'Arne Slot
La sanction est tombée rapidement et elle est lourde de sens. Dès le début de la seconde période, alors que le score s'aggravait, Arne Slot a choisi de sortir son défenseur central. Le camouflet est terrible pour Konaté : pour le remplacer, le coach n'a pas fait entrer un autre défenseur de métier, mais a fait reculer le milieu Ryan Gravenberch en charnière centrale de fortune pour faire entrer un attaquant. Être remplacé par un milieu de terrain improvisé défenseur en plein match sonne comme un terrible aveu de faiblesse pour l'ancien joueur de Leipzig.
Une attaque tout aussi fantomatique
Si la défense prend l'eau, l'attaque ne parvient pas à écoper. Alexander Isak, recrue phare à 125 millions, traverse les matchs comme un fantôme. Avec seulement 15 ballons touchés, le Suédois a été inexistant, incapable de créer la moindre étincelle ou de développer une alchimie avec ses partenaires. Arne Slot continue de lui faire confiance au détriment d'autres options comme Hugo Ekitike, mais l'entêtement du manager néerlandais commence à peser lourd dans le bilan comptable.
Un avenir en pointillés pour le manager
Les chants "Tu vas te faire virer demain matin" entonnés par les supporters de Forest résonnent sinistrement dans les couloirs d'Anfield. Si un licenciement immédiat semble improbable, Arne Slot se retrouve le dos au mur. Il doit impérativement trouver des solutions, tant pour redresser la barre collectivement que pour relancer des cadres comme Konaté, totalement perdus. Sans réaction rapide, la saison de Liverpool pourrait passer du statut de "mauvaise" à celui de véritable catastrophe industrielle.