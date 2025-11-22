Liverpool sombre face à Forest, Konaté pointé du doigt

Au cœur de cette défense aux abois, Ibrahima Konaté traverse une zone de turbulences alarmante. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international français ne plaide pas en sa faveur pour une prolongation. Fébrile, il a concédé bêtement le corner amenant l'ouverture du score et a multiplié les erreurs de placement. Plus inquiétant encore que la colère, c'est un sentiment d'apathie qui gagne les tribunes à son égard. Il a même frôlé la correctionnelle sur un but refusé à Igor Jesus, où il avait été une nouvelle fois dépassé physiquement.