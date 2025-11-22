Barça - Bilbao 4-0 : Un retour de rêve au Camp Nou !

Portés par la ferveur d'un stade en ébullition, les hommes de Hansi Flick ont attaqué la rencontre comme des morts de faim. Dès la 4e minute, le ton était donné. Eric Garcia, reconverti milieu défensif pour l'occasion, récupérait un ballon haut et servait Robert Lewandowski. Le buteur polonais, en renard, fusillait Unai Simón au premier poteau. 1-0. Un clin d'œil savoureux à l'histoire, rappelant le premier match au Camp Nou en 1957 face à une sélection de Varsovie. Mais si le Barça dominait, il manquait parfois de justesse, laissant Bilbao espérer. Il fallut attendre la toute fin de la première période pour voir la magie opérer à nouveau. Lamine Yamal, d'une "trivela" sublime de l'extérieur du pied, offrait le but du break à Ferran Torres, qui ne se faisait pas prier pour punir un Simón malheureux (45e).