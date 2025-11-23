Arsenal détruit Tottenham : la nuit magique d’Eze

Il y a des soirs où un joueur entre dans une autre dimension. Où chaque prise de balle devient un événement, où chaque mouvement fait basculer un stade entier. Ce dimanche soir à l'Emirates, Eberechi Eze a vécu l'un de ces moments suspendus dans le temps. Pas simplement parce qu'il a inscrit un triplé historique contre Tottenham. Mais parce qu'il l'a fait avec une facilité presque insultante, comme si le derby du Nord de Londres n'était qu'une formalité de plus dans sa saison.
Le milieu anglais avait une revanche à prendre. Tottenham le voulait l'été dernier. Arsenal l'a pris. Ce samedi, les Spurs ont compris ce qu'ils avaient laissé filer.