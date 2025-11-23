Arsenal détruit Tottenham : la nuit magique d’Eze

Son premier but résume tout. 41e minute, le ballon traîne dans la surface après un centre de Timber. Rice le laisse filer, Eze surgit. Contrôle du gauche, deux défenseurs dans les pattes, dribble à ras de terre pour les éliminer, frappe instantanée au ras du poteau. Vicario ne bouge même pas. À l'Emirates, on sait déjà qu'on assiste à quelque chose de spécial. Le genre de geste qui ne s'invente pas, qui ne s'apprend pas. Le genre de geste que seuls les très grands savent produire quand la pression monte.

Le deuxième but ? Encore plus simple. Reprise, 48e minute. Eze récupère dos au but, se retourne sur Bissouma comme s'il n'existait pas, ajuste Vicario du droit. Trois minutes de jeu, 3-0 au tableau. Tottenham vient de se faire humilier par un seul homme.

Mais Eze n'en avait pas terminé. À la 76e, alors que le match semblait plié, il s'offre un dernier bijou. Service de Trossard, crochet intérieur qui élimine Udogie, frappe enroulée du gauche dans la lucarne opposée. Le stade retient son souffle, puis explose. Eze devient le premier joueur à inscrire un triplé dans ce derby depuis 1978. Quarante-sept ans que personne n'avait réussi ça. Il sort sous une ovation à la 82e. L'Emirates vient de trouver son nouveau héros.