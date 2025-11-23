Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Naim Beneddra

Arsenal détruit Tottenham : la nuit magique d’Eze

Eberechi Eze a transformé le North London Derby en récital personnel. Tottenham en a pris pour son grade.

Il y a des soirs où un joueur entre dans une autre dimension. Où chaque prise de balle devient un événement, où chaque mouvement fait basculer un stade entier. Ce dimanche soir à l'Emirates, Eberechi Eze a vécu l'un de ces moments suspendus dans le temps. Pas simplement parce qu'il a inscrit un triplé historique contre Tottenham. Mais parce qu'il l'a fait avec une facilité presque insultante, comme si le derby du Nord de Londres n'était qu'une formalité de plus dans sa saison.

Le milieu anglais avait une revanche à prendre. Tottenham le voulait l'été dernier. Arsenal l'a pris. Ce samedi, les Spurs ont compris ce qu'ils avaient laissé filer.

  • إيزي لاعب آرسنال ضد توتنهامGetty Images Sport

    Eze, la classe à l'état pur

    Son premier but résume tout. 41e minute, le ballon traîne dans la surface après un centre de Timber. Rice le laisse filer, Eze surgit. Contrôle du gauche, deux défenseurs dans les pattes, dribble à ras de terre pour les éliminer, frappe instantanée au ras du poteau. Vicario ne bouge même pas. À l'Emirates, on sait déjà qu'on assiste à quelque chose de spécial. Le genre de geste qui ne s'invente pas, qui ne s'apprend pas. Le genre de geste que seuls les très grands savent produire quand la pression monte.

    Le deuxième but ? Encore plus simple. Reprise, 48e minute. Eze récupère dos au but, se retourne sur Bissouma comme s'il n'existait pas, ajuste Vicario du droit. Trois minutes de jeu, 3-0 au tableau. Tottenham vient de se faire humilier par un seul homme.

    Mais Eze n'en avait pas terminé. À la 76e, alors que le match semblait plié, il s'offre un dernier bijou. Service de Trossard, crochet intérieur qui élimine Udogie, frappe enroulée du gauche dans la lucarne opposée. Le stade retient son souffle, puis explose. Eze devient le premier joueur à inscrire un triplé dans ce derby depuis 1978. Quarante-sept ans que personne n'avait réussi ça. Il sort sous une ovation à la 82e. L'Emirates vient de trouver son nouveau héros.

    • Publicité
  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    Le joueur qui change un championnat

    Au-delà des trois buts, c'est toute la partition d'Eze qui impressionne. Dans les intervalles, il a trouvé des espaces que personne ne voyait. Dans les duels, il a imposé sa puissance. Dans la lecture du jeu, il a été d'une clarté totale. Arteta l'a recruté pour ça : un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Ce samedi soir, la démonstration était parfaite.

    Tottenham a bien essayé de réagir. Richarlison a sorti un lob exceptionnel à la 55e pour sauver l'honneur. Frank a fait entrer Sarr et Kolo Muani pour tenter quelque chose. Mais face à un Eze dans cet état-là, il n'y avait rien à faire. Arsenal a contrôlé, géré, et surtout laissé son milieu s'exprimer. Score final : 4-1. Six points d'avance en tête du championnat. Et une certitude : Eberechi Eze n'est plus une promesse, c'est un titulaire indiscutable.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    Une légende qui naît

    Les grands joueurs ne se révèlent pas dans n'importe quel match. Ils choisissent les rendez-vous qui comptent. Le North London Derby, sous les projecteurs, devant un stade bouillant. Eze a choisi ce soir-là pour entrer dans l'histoire d'Arsenal. Tottenham pensait le recruter, Arsenal l'a transformé en cauchemar pour son rival. Il n'y a pas de plus belle revanche.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS