Et si Pedri remportait le Ballon d'Or ? Le maestro du Barça a sa place parmi les favoris !

Le trophée 2025 est très ouvert, et le meneur de jeu espagnol a toutes les raisons de figurer parmi les grands favoris.

Il se passe toujours tellement de choses simultanément au FC Barcelone qu'il devient presque mission impossible de suivre avec précision toute l'actualité bouillonnante du club catalan. Sur le terrain, l'institution continue de sortir pépite sur pépite de sa célèbre académie de La Masia. Le dernier exemple en date n'est autre que le phénomène de 17 ans, Lamine Yamal, qui collectionne déjà les trophées et suscite des comparaisons aussi flatteuses qu'inévitables avec un certain Lionel Messi. Sur l'autre aile, le Brésilien Raphinha vit bien plus qu'une simple renaissance après des débuts compliqués ; il semble parfois littéralement marcher sur l'eau, tel un Christ réincarné sous les traits d'un ailier virevoltant et diablement insaisissable. Devant, l'inoxydable Robert Lewandowski continue tranquillement d'empiler les buts, comme il le fait depuis une décennie maintenant, à tel point que personne ne semble vraiment réaliser qu'il fêtera ses 37 ans dans seulement quelques mois. Et même en dehors des terrains, il y a toujours une forme d'agitation ou de polémique qui couve, que ce soit à travers les déclarations fracassantes de la direction du club ou les plans sans cesse contrariés de retour dans un Camp Nou rénové.

Et puis, au milieu de toute cette effervescence quasi permanente, de ce tourbillon médiatique et sportif, il y a Pedri. Discrètement, presque en silence. Durant une grande partie de cette saison 2024-2025, son influence considérable sur le jeu blaugrana est restée bien plus sous-estimée, bien moins mise en lumière que celle de ses coéquipiers évoluant un cran plus haut sur le pré, plus proches du but adverse. Mais après sa performance absolument magistrale lors du triomphe acquis samedi dernier en finale de la Coupe du Roi, au terme d'un Clasico électrique face à l'éternel rival madrilène, il devient très difficile de continuer à l'ignorer ou à minimiser son impact.

Ce thriller haletant et tendu, riche de cinq buts et de nombreux incidents, disputé dans l'enceinte de La Cartuja à Séville, a finalement tourné à l'avantage du Barça. Et c'est bien le jeune magicien du milieu de terrain canarien qui a véritablement lancé les hostilités et montré la voie aux siens, en ouvrant le score d'une frappe limpide et surpuissante décochée depuis l'extérieur de la surface. Ironie du sort, ce but magnifique a presque été totalement éclipsé médiatiquement par tous les autres événements houleux et controversés qui ont émaillé cette soirée mémorable. Mais au moins, grâce à cette prestation de classe mondiale sur la plus grande scène nationale, une dynamique semble enfin s'enclencher pour que Pedri obtienne la reconnaissance qu'il mérite amplement au plus haut niveau. Une reconnaissance qui pourrait, qui sait, le mener vers les récompenses individuelles les plus prestigieuses, y compris pourquoi pas, le Ballon d'Or 2025, dont la course s'annonce particulièrement ouverte cette année.