Equipe de France : Quand Deschamps veut s’inspirer du PSG pour battre l’Allemagne

Et si Deschamps copiait le PSG pour reconstruire les Bleus ? Avant Allemagne-France, le sélectionneur surprend par ses intentions.

Avant de conclure cette campagne de Ligue des Nations contre l’Allemagne, dimanche, pour un match sans grand enjeu apparent, Didier Deschamps s’est exprimé devant la presse. Visage fermé mais ton ferme, le sélectionneur a analysé la claque reçue contre l’Espagne (5-4) et s’est projeté sur la petite finale. Loin de minimiser cette rencontre, il a surtout laissé entendre qu’il tirerait profit de cette opposition pour faire tourner, tester, et... s’inspirer d’un certain PSG. Des propos inattendus, des décisions à venir, et un œil rivé sur les échéances futures.