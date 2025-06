Mbappé va parler. Et ce n’est pas anodin, à la veille d’un match pour l’honneur et en pleine course au Ballon d’Or…

À 24 heures d’un duel face à l’Allemagne pour décrocher la troisième place de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence. Ce samedi matin à 11h30, le capitaine des Bleus affrontera les micros, une prise de parole rare et très attendue, alors que l’équipe de France sort à peine de la tempête subie contre l’Espagne (5-4). L'article continue ci-dessous