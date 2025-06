Espagne-France : le discours de Kylian Mbappé dans le vestiaire après l’élimination

Allemagne vs France

Après une soirée cauchemardesque contre l’Espagne, Mbappé a tenté de rallumer une flamme vacillante dans un vestiaire tricolore abattu.

La défaite est cruelle. Le scénario, lui, frôle l’irréel. Jeudi soir, à Stuttgart, l’équipe de France a quitté la pelouse la tête basse, après une demi-finale de Ligue des nations complètement folle, perdue face à une Espagne (5-4) qui a su punir au moindre espace. Les visages fermés, les regards vides, les Bleus ont regagné les vestiaires sans un mot, lestés par une frustration immense. Mais dans ce silence pesant, deux voix ont tenté de recoller les morceaux : celles de Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Le capitaine et le sélectionneur n’ont pas laissé la déception écraser ce qui restait d’espoir.