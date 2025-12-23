Endrick à l’OL, son numéro de maillot et les vrais détails du contrat enfin dévoilés !

Les discussions ont connu plusieurs temps morts, mais le dossier a fini par avancer au rythme imposé par Madrid. Les deux clubs ont scellé un prêt de six mois, sans option d’achat, permettant à l’attaquant brésilien de 19 ans de rejoindre la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

Selon les informations concordantes de L’Équipe et de Fabrizio Romano, l’OL et le Real se sont accordés sur un montage financier avoisinant le million d’euros. Cette somme permettra au club lyonnais d’assumer environ la moitié du salaire du joueur sur la période concernée, alors que des médias parlaient de la totalité du salaire de la part de l’OL. Un effort mesuré pour un renfort ciblé.