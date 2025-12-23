À force de patience et de discrétion, l’Olympique Lyonnais a fini par toucher son objectif. Ce lundi, l’OL et le Real Madrid ont trouvé un terrain d’entente pour l’arrivée d’Endrick, attendu comme le futur avant-centre du projet porté par Paulo Fonseca dès le mois de janvier.
Endrick à l’OL, son numéro de maillot et les vrais détails du contrat enfin dévoilés !
- Getty Images
Un accord bouclé avec le Real Madrid
Les discussions ont connu plusieurs temps morts, mais le dossier a fini par avancer au rythme imposé par Madrid. Les deux clubs ont scellé un prêt de six mois, sans option d’achat, permettant à l’attaquant brésilien de 19 ans de rejoindre la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.
Selon les informations concordantes de L’Équipe et de Fabrizio Romano, l’OL et le Real se sont accordés sur un montage financier avoisinant le million d’euros. Cette somme permettra au club lyonnais d’assumer environ la moitié du salaire du joueur sur la période concernée, alors que des médias parlaient de la totalité du salaire de la part de l’OL. Un effort mesuré pour un renfort ciblé.
- Getty Images Sport
Endrick portera le numéro 9 à Lyon
Le symbole ne trompe pas. À son arrivée, selon le quotidien sportif français, Endrick héritera du numéro 9, signe clair des attentes placées en lui. Paulo Fonseca souhaite l’installer à la pointe de son animation offensive, dans un rôle axial qui doit lui permettre d’enchaîner les minutes, ce qui lui manque cruellement à Madrid.
En Espagne, le jeune international brésilien peine à se faire une place dans la rotation. Avec seulement quelques apparitions cette saison, il cherche un environnement propice pour retrouver du rythme, de la confiance et une vraie continuité.
- Getty Images Sport
Une parole donnée depuis plusieurs semaines
Ce transfert n’est pas né en quelques jours. Endrick avait déjà donné son accord de principe aux dirigeants lyonnais depuis près de deux mois. Le joueur se montrait séduit par le projet, le temps de jeu promis et la possibilité de s’exprimer dans un championnat exposé.
Le Real Madrid, de son côté, a choisi d’attendre avant d’ouvrir les discussions. Les négociations n’ont réellement débuté qu’en début de semaine dernière, avant de se conclure rapidement ce lundi.
- (C)Getty Images
Objectif relance… et Seleção en ligne de mire
Avec 14 sélections et 3 buts sous le maillot du Brésil, Endrick ne cache pas ses ambitions. Ce prêt doit servir de tremplin, dans l’optique d’un retour en sélection nationale. En vue, un objectif majeur : convaincre Carlo Ancelotti de l’emmener pour la Coupe du monde 2026.
L’attaquant devrait rejoindre Lyon dès la reprise de l’entraînement, prévue le lundi 29 décembre. Son arrivée officielle, elle, interviendra à l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier.
- Getty Images
Une course contre la montre pour Monaco
Ce calendrier pose toutefois une contrainte. Sans dérogation accordée par la LFP, Endrick ne pourra pas figurer dans le groupe pour le déplacement à Monaco, programmé le samedi 3 janvier. L’OL travaille actuellement sur ce point afin de trouver une solution réglementaire.
À Lyon, l’espoir a changé de visage. Il porte désormais un nom, un numéro, et une échéance très attendue.