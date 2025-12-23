CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Endrick à l’OL, son numéro de maillot et les vrais détails du contrat enfin dévoilés !

Le pari semblait fou. Il devient concret. À Lyon, le nom d’Endrick circule déjà avec insistance et tout s’accélère autour du joyau brésilien.

À force de patience et de discrétion, l’Olympique Lyonnais a fini par toucher son objectif. Ce lundi, l’OL et le Real Madrid ont trouvé un terrain d’entente pour l’arrivée d’Endrick, attendu comme le futur avant-centre du projet porté par Paulo Fonseca dès le mois de janvier.

Ligue 1
Monaco crest
Monaco
ASM
Lyon crest
Lyon
OL
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
0