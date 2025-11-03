Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Deportivo Alaves v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Dani Ceballos à l’OM en janvier, le rebondissement inattendu

Un dossier qui semblait encore ouvert se referme brusquement. À Marseille, on espérait encore. Madrid, lui, a tranché.

Tout l’été, les supporters marseillais ont rêvé d’un milieu expérimenté au profil élégant, capable d'apporter du liant et de la maîtrise dans l’entrejeu. Dani Ceballos représentait ce type de joueur, au point que son arrivée à l’Olympique de Marseille semblait imminente il y a quelques mois. Un accord paraissait proche, mais au dernier moment, tout s'est évaporé. Depuis, Pablo Longoria et Medhi Benatia surveillaient sa situation avec une discrète insistance, imaginant une ouverture dès le mercato de janvier. Pourtant, une nouvelle donne bouleverse totalement le scénario.

  • Real Madrid CF-RCD Mallorca-La Liga EA SportsAFP

    Un feuilleton estival qui rebondit cet hiver

    Dani Ceballos vit une période décisive pour sa carrière. À dix-huit mois de la fin de son contrat, le milieu espagnol s’interroge encore sur sa trajectoire à Madrid. L’été dernier, il frôlait sérieusement une aventure à Marseille. La direction olympienne y croyait fermement, persuadée de tenir un renfort de taille pour encadrer son projet sportif. Le joueur de 29 ans y réfléchissait aussi, même si ses exigences salariales freinaient les discussions.

    Dans la cité phocéenne, l'idée de relancer le dossier cet hiver circulait encore récemment. Mais il fallait convaincre Ceballos de revoir ses prétentions financières. Difficile, mais pas impossible. Les dirigeants marseillais restaient à l’affût, décidés à profiter de la moindre ouverture.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH30-REAL MADRID-PACHUCAAFP

    Le Real Madrid change totalement de cap

    Le vent tourne vite. Ce lundi, le média Fijaches révèle un virage net du côté madrilène. Selon ses informations, les dirigeants merengues verrouillent désormais le dossier. Oubliée, l’idée d’un départ en janvier. Leur décision est claire et nette : Dani Ceballos reste. Xabi Alonso, pourtant prudent dans son utilisation du milieu depuis le début de saison, aurait également donné son feu vert. L’Espagnol fait partie de ses plans, même si son temps de jeu reste mesuré.

    Cette position ferme du Real coupe court aux ambitions marseillaises. Elle surprend aussi Naples, qui s'était renseigné après la blessure de Kevin De Bruyne. Le club italien espérait évaluer la possibilité d'une arrivée du joueur, mais très vite, Aurelio De Laurentiis a compris qu’il n'y aurait aucune issue : Madrid refuse catégoriquement toute discussion.

  • Dani Ceballos Real Madrid 2025Getty Images

    Un contrat long et une porte fermée pour janvier

    Le dossier paraissait jouable, mais la perspective change radicalement. « Son contrat avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2027, offrant au club une position de négociation confortable. Si le joueur décide finalement de partir, un transfert pourrait être envisagé lors du prochain mercato estival. Mais pour le moment, et surtout durant ce mercato hivernal, un départ de Dani Ceballos paraît impossible », précise Hector Andreu, journaliste spécialisé dans l’actualité du club.

    Le message semble limpide. Marseille devra patienter, ou se tourner ailleurs. Ceballos, lui, navigue entre ambitions personnelles, désir de jouer plus et fidélité à une institution qui compte toujours sur lui. La suite dépendra sans doute de son temps de jeu au printemps et des opportunités qui pourraient se présenter en juin. Pour janvier, le rideau tombe déjà.

