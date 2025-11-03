Tout l’été, les supporters marseillais ont rêvé d’un milieu expérimenté au profil élégant, capable d'apporter du liant et de la maîtrise dans l’entrejeu. Dani Ceballos représentait ce type de joueur, au point que son arrivée à l’Olympique de Marseille semblait imminente il y a quelques mois. Un accord paraissait proche, mais au dernier moment, tout s'est évaporé. Depuis, Pablo Longoria et Medhi Benatia surveillaient sa situation avec une discrète insistance, imaginant une ouverture dès le mercato de janvier. Pourtant, une nouvelle donne bouleverse totalement le scénario.
Dani Ceballos à l’OM en janvier, le rebondissement inattendu
Un feuilleton estival qui rebondit cet hiver
Dani Ceballos vit une période décisive pour sa carrière. À dix-huit mois de la fin de son contrat, le milieu espagnol s’interroge encore sur sa trajectoire à Madrid. L’été dernier, il frôlait sérieusement une aventure à Marseille. La direction olympienne y croyait fermement, persuadée de tenir un renfort de taille pour encadrer son projet sportif. Le joueur de 29 ans y réfléchissait aussi, même si ses exigences salariales freinaient les discussions.
Dans la cité phocéenne, l'idée de relancer le dossier cet hiver circulait encore récemment. Mais il fallait convaincre Ceballos de revoir ses prétentions financières. Difficile, mais pas impossible. Les dirigeants marseillais restaient à l’affût, décidés à profiter de la moindre ouverture.
Le Real Madrid change totalement de cap
Le vent tourne vite. Ce lundi, le média Fijaches révèle un virage net du côté madrilène. Selon ses informations, les dirigeants merengues verrouillent désormais le dossier. Oubliée, l’idée d’un départ en janvier. Leur décision est claire et nette : Dani Ceballos reste. Xabi Alonso, pourtant prudent dans son utilisation du milieu depuis le début de saison, aurait également donné son feu vert. L’Espagnol fait partie de ses plans, même si son temps de jeu reste mesuré.
Cette position ferme du Real coupe court aux ambitions marseillaises. Elle surprend aussi Naples, qui s'était renseigné après la blessure de Kevin De Bruyne. Le club italien espérait évaluer la possibilité d'une arrivée du joueur, mais très vite, Aurelio De Laurentiis a compris qu’il n'y aurait aucune issue : Madrid refuse catégoriquement toute discussion.
Un contrat long et une porte fermée pour janvier
Le dossier paraissait jouable, mais la perspective change radicalement. « Son contrat avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2027, offrant au club une position de négociation confortable. Si le joueur décide finalement de partir, un transfert pourrait être envisagé lors du prochain mercato estival. Mais pour le moment, et surtout durant ce mercato hivernal, un départ de Dani Ceballos paraît impossible », précise Hector Andreu, journaliste spécialisé dans l’actualité du club.
Le message semble limpide. Marseille devra patienter, ou se tourner ailleurs. Ceballos, lui, navigue entre ambitions personnelles, désir de jouer plus et fidélité à une institution qui compte toujours sur lui. La suite dépendra sans doute de son temps de jeu au printemps et des opportunités qui pourraient se présenter en juin. Pour janvier, le rideau tombe déjà.