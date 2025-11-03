Dani Ceballos à l’OM en janvier, le rebondissement inattendu

Dani Ceballos vit une période décisive pour sa carrière. À dix-huit mois de la fin de son contrat, le milieu espagnol s’interroge encore sur sa trajectoire à Madrid. L’été dernier, il frôlait sérieusement une aventure à Marseille. La direction olympienne y croyait fermement, persuadée de tenir un renfort de taille pour encadrer son projet sportif. Le joueur de 29 ans y réfléchissait aussi, même si ses exigences salariales freinaient les discussions.

Dans la cité phocéenne, l'idée de relancer le dossier cet hiver circulait encore récemment. Mais il fallait convaincre Ceballos de revoir ses prétentions financières. Difficile, mais pas impossible. Les dirigeants marseillais restaient à l’affût, décidés à profiter de la moindre ouverture.