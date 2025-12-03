Crise à Nice : gros retournement de situation pour Franck Haise

Après des rumeurs annonçant un départ imminent, Franck Haise a finalement choisi de poursuivre sa mission à l’OGC Nice. Le coach de 56 ans n’a pas informé son groupe d’une quelconque démission lors de l’entraînement ce mercredi matin, et sera bien sur le banc dimanche pour la réception d’Angers à l’Allianz Riviera (15h), comme le confirment RMC Sport et L’Equipe.

Les dernières informations laissaient entendre que l’ancien entraîneur de Lens souhaitait quitter le Gym après les incidents survenus dimanche soir au centre d’entraînement. Terem Moffi, Jérémie Boga et Florian Maurice avaient été agressés par des supporters en colère. Franck Haise, sous contrat jusqu’en 2029, semblait prêt à partir, renonçant à ses indemnités compte tenu de la gravité de la situation. Le nom de Julien Sablé, directeur du centre de formation, avait même été évoqué pour assurer un intérim.