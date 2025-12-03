FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-NICEAFP
Patrick Tchanhoun

Crise à Nice : gros retournement de situation pour Franck Haise

Retournement de situation dans l’avenir de Franck Haise à la tête de l’OGC Nice après la tempête au club et les incidents violents impliquant les joueurs et supporters.

Le Gym traverse une période délicate. Entre défaites répétées et tensions avec les supporters, Franck Haise semblait sur le point de jeter l’éponge. Mais ce mercredi matin, l’entraîneur niçois a surpris tout le monde en restant aux commandes. Une décision qui change radicalement la donne à quelques jours du match face à Angers en Ligue 1.

Ligue 1
Nice crest
Nice
NCE
Angers crest
Angers
SCO