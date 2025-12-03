Le Gym traverse une période délicate. Entre défaites répétées et tensions avec les supporters, Franck Haise semblait sur le point de jeter l’éponge. Mais ce mercredi matin, l’entraîneur niçois a surpris tout le monde en restant aux commandes. Une décision qui change radicalement la donne à quelques jours du match face à Angers en Ligue 1.
Crise à Nice : gros retournement de situation pour Franck Haise
- AFP
Franck Haise reste malgré la crise
Après des rumeurs annonçant un départ imminent, Franck Haise a finalement choisi de poursuivre sa mission à l’OGC Nice. Le coach de 56 ans n’a pas informé son groupe d’une quelconque démission lors de l’entraînement ce mercredi matin, et sera bien sur le banc dimanche pour la réception d’Angers à l’Allianz Riviera (15h), comme le confirment RMC Sport et L’Equipe.
Les dernières informations laissaient entendre que l’ancien entraîneur de Lens souhaitait quitter le Gym après les incidents survenus dimanche soir au centre d’entraînement. Terem Moffi, Jérémie Boga et Florian Maurice avaient été agressés par des supporters en colère. Franck Haise, sous contrat jusqu’en 2029, semblait prêt à partir, renonçant à ses indemnités compte tenu de la gravité de la situation. Le nom de Julien Sablé, directeur du centre de formation, avait même été évoqué pour assurer un intérim.
- AFP
Une décision mûrement réfléchie
Finalement, le technicien originaire de Normandie a décidé de rester, malgré les six défaites consécutives toutes compétitions confondues. Son "vrai-faux départ" a permis de mesurer l’adhésion du vestiaire à son égard. Plébiscité par ses joueurs et par une partie des supporters, Haise sort renforcé de cet épisode. « Ça aurait été la goutte de trop », confie un proche du vestiaire. L’enjeu reste désormais de redonner de la motivation à un groupe profondément affecté par les événements.
- Getty Images
Une ambiance électrique après Lorient
Après la défaite contre Lorient dimanche (3-1), près de 400 supporters niçois s’étaient rendus au centre d’entraînement pour exprimer leur mécontentement. Les joueurs ont été accueillis dans une atmosphère hostile à leur retour du Morbihan.
Terem Moffi et Jérémie Boga ont été pris à partie, recevant crachats et insultes parfois racistes. Les griefs des supporters visent Boga, accusé d’avoir offert des places à des proches marseillais lors de la défaite à domicile contre l’OM (1-5, le 21 novembre), et Moffi, filmé en train de plaisanter après la défaite à Lorient avec son ancien président Loïc Féry. Les deux joueurs ont été placés en arrêt de travail et envisagent de quitter le club.
- AFP
Un coach face à un défi majeur
Franck Haise devra gérer un contexte particulièrement délicat. Maintenir la cohésion de son groupe, rassurer ses joueurs et affronter Angers dimanche représentent autant de challenges pour le technicien normand. Sa décision de rester montre cependant une détermination forte à surmonter cette période trouble et à stabiliser le Gym, malgré les tensions et la pression des supporters.
L’avenir du club reste incertain. Mais, pour l’instant, Haise conserve le contrôle et tente de maintenir l’équilibre dans un vestiaire fragilisé, alors que la crise pourrait encore durer.