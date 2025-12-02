Tensions à Nice, le parquet se saisit de l’affaire

Nice fait face à une crise désormais double : sportive et judiciaire. Selon les informations issues de RMC Sport, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « violences aggravées » après les plaintes déposées par Terem Moffi et Jérémie Boga. Les deux attaquants de Nice ont notamment été agressés dimanche soir devant le centre d’entraînement du club, un épisode qui vient accentuer les tensions déjà pesantes autour de l’équipe azuréenne.

Nice, déjà fragilisé par ses résultats, voit ainsi la situation se complexifier. Le communiqué du parquet détaille que le 30 novembre 2025, à leur retour au centre, les deux joueurs ont été pris à partie par un groupe de supporters. Nice plonge alors dans une spirale où les faits rapportés dépassent largement le simple mécontentement sportif.