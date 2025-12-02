À Nice, l’affaire qui oppose les joueurs du club à certains supporters prend une tournure inattendue. Ce qui n’était d’abord qu’un climat tendu après une série de défaites s’est rapidement transformé en dossier judiciaire désormais entre les mains du parquet. Le calme apparent dissimule une réalité plus sombre faite de violences alléguées, d’insultes et d’un contexte sportif en chute libre. Les autorités avancent à pas mesurés, mais les premières décisions indiquent clairement que Nice entre dans une phase délicate où le terrain et la justice s’entremêlent dangereusement.
Tensions à Nice, le parquet se saisit de l’affaire
- AFP
Le parquet ouvre une enquête après l’incident à Nice
Nice fait face à une crise désormais double : sportive et judiciaire. Selon les informations issues de RMC Sport, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « violences aggravées » après les plaintes déposées par Terem Moffi et Jérémie Boga. Les deux attaquants de Nice ont notamment été agressés dimanche soir devant le centre d’entraînement du club, un épisode qui vient accentuer les tensions déjà pesantes autour de l’équipe azuréenne.
Nice, déjà fragilisé par ses résultats, voit ainsi la situation se complexifier. Le communiqué du parquet détaille que le 30 novembre 2025, à leur retour au centre, les deux joueurs ont été pris à partie par un groupe de supporters. Nice plonge alors dans une spirale où les faits rapportés dépassent largement le simple mécontentement sportif.
- AFP
Terem Moffi et Jeremie Boga pris à partie par les fans de Nice
Toujours selon RMC Sport, les premiers éléments de l’enquête mettent en lumière des actes violents particulièrement marquants. Le communiqué du procureur rapporte textuellement : « Après être sortis du bus, les deux joueurs indiquaient avoir reçu des coups de poing, des coups de pied et des crachats tout en se faisant insulter de la part de supporters ayant pour nombre d’entre eux le visage dissimulé, ce avant qu’ils ne parviennent à fuir en direction du centre d’entraînement ».
Face à ces déclarations, Nice voit les autorités accélérer. Le parquet précise : « Une enquête confiée au SLPJ de Nice est ouverte des chefs de violences aggravées, participation à un groupement préparant des violences ou dégradations et non-empêchement d’un délit contre l’intégrité corporelle. De nombreuses auditions sont d’ores et déjà en cours. » Une étape qui confirme que Nice doit désormais composer avec une procédure judiciaire structurée et profonde.
- AFP
Une crise sportive qui nourrit la tension autour de Nice
Cette affaire survient dans un climat particulièrement lourd pour Nice. Quelques heures avant les incidents, le club venait d’enchaîner une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues, notamment contre Lorient (3-1). Une contre-performance qui a poussé plusieurs centaines de supporters ultras de Nice à se rassembler devant le centre d’entraînement afin d’exprimer leur colère ouverte envers joueurs et dirigeants.
Les tensions étaient palpables, mais Nice n’imaginait sans doute pas que la soirée basculerait vers un épisode d’une telle gravité. Terem Moffi et Jérémie Boga, au cœur des critiques depuis plusieurs semaines, étaient particulièrement visés ce soir-là. Le club, déjà fragilisé sportivement, se retrouve désormais exposé à une crise institutionnelle qui dépasse le cadre sportif.
- AFP
Des conséquences désastreuses à Nice
Les deux joueurs de Nice ont indiqué aux enquêteurs avoir été victimes de coups et d’insultes. Ils ont été placés en arrêt maladie, respectivement pour une semaine pour Terem Moffi et cinq jours pour Jérémie Boga. Tous deux ont finalement déposé plainte contre X lundi. Ensuite, l’entraineur, Franck Haise, menace de démissionner, comme l’indique Foot Mercato. De même, Terem Moffi et Jérémie Boga songent désormais à un départ de la Côte d'Azur.
Nice doit donc désormais faire face à une procédure en cours qui mobilise le SLPJ de la ville et qui pourrait déboucher sur des poursuites contre plusieurs individus. Les auditions se poursuivent, tandis que le club se retrouve pris dans une spirale où la violence, la colère et l’effondrement sportif se croisent dangereusement. Une situation dont Nice sortira forcément changée.