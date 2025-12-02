L’OGC Nice traverse une zone de turbulence dont personne, même en interne, ne parvient réellement à saisir l’ampleur. Le retour de Lorient, qui aurait dû se résumer à un vol sans histoire après une défaite déjà difficile à encaisser, a débouché sur un scénario inimaginable. Entre colère des supporters, joueurs agressés, dirigeants interloqués et un entraîneur qui songe sérieusement à claquer la porte, le club azuréen se retrouve plongé dans un climat délétère qui menace tout l’équilibre de la saison.
Tensions à Nice : Franck Haise veut démissionner, deux cadres demandent à partir
Un retour sous tension qui fait imploser le vestiaire
Rien ne va plus à Nice. Après un nouveau revers sur la pelouse du FC Lorient (3-1) dimanche, synonyme d’une inquiétante dixième place en Ligue 1, les joueurs ont subi un accueil d’une rare violence au moment de poser pied à terre à l’aéroport. L’équipe peine depuis des semaines, entre prestations ternes, manque de confiance et résultats catastrophiques. Mais l’attitude de certains supporters a franchi un cap inquiétant dimanche soir.
Terem Moffi et Jérémie Boga ont vécu un moment lunaire : coups reçus, insultes, atmosphère volatile… Les deux attaquants sont désormais arrêtés jusqu’à la fin de la semaine. Le choc demeure profond et les deux joueurs ne veulent plus défendre les couleurs du club après cet épisode.
Le vestiaire, déjà fragilisé par les résultats, se fissure encore davantage. Certains jeunes observent la situation sans comprendre comment la situation a pu déraper à ce point, tandis que d’autres cadres s’interrogent sur la suite.
Franck Haise hésite à tout quitter
L’entraîneur Franck Haise, qui vit sa deuxième saison à la tête du club, n’a pas caché son désarroi. D’après Foot Mercato et RMC Sport, il s’interroge désormais très sérieusement sur une démission pure et simple. Pas de bras de fer, pas de calcul financier : l’ancien coach du RC Lens serait prêt à renoncer à ses indemnités tant l’incident de dimanche lui paraît intolérable.
Cette agression envers ses joueurs constitue, selon lui, une rupture morale. Haise estime que la frontière entre passion et dérapage a explosé, et qu’il devient impossible de travailler sereinement dans un tel climat. Son directeur sportif, Florian Maurice, a lui aussi vécu un épisode surprenant : tentative de balayette, coups dirigés vers la tête… un niveau de tension totalement hors normes autour d’un retour de déplacement.
Encore sous le choc, Maurice tente de reprendre ses esprits. Le quotidien L’Équipe rapporte même cette réflexion lourde de sens : il se demande si « cela valait la peine de continuer dans un tel environnement après cet épisode qui devrait marquer un avant et un après ». Une phrase qui en dit long sur sa lassitude et sur la gravité de la situation.
Boga et Moffi veulent tourner la page
Alors que le staff tangue, deux des joueurs les plus offensifs du club veulent tourner le dos à l’aventure niçoise. Nice-Matin révèle ainsi que Jérémie Boga et Terem Moffi, secoués physiquement et mentalement par les incidents, ont communiqué leur volonté de quitter immédiatement l’OGC Nice. Une décision ferme, directe et adressée noir sur blanc à la direction.
Fabrice Bocquet, président du club, et Jean-Claude Blanc, aux commandes d’Ineos Sport, ont désormais la responsabilité de gérer un contexte explosif. Entre un entraîneur sur le point de rompre, un directeur sportif meurtri et deux cadres qui refusent de faire marche arrière, l’institution doit agir vite pour éviter une rupture totale avec son vestiaire et son public.
Quel avenir pour l’OGC Nice ?
Le malaise dépasse le simple cadre sportif. Ce qui devait être une saison ambitieuse se transforme en casse-tête humain, médiatique et managérial. Le club doit désormais calmer le feu, protéger ceux qui souhaitent rester, rassurer ceux qui doutent et trouver une voie pour reconstruire la confiance. Rien n’annonce une résolution rapide, tant les tensions sont profondes.