Tensions à Nice : Franck Haise veut démissionner, deux cadres demandent à partir

Rien ne va plus à Nice. Après un nouveau revers sur la pelouse du FC Lorient (3-1) dimanche, synonyme d’une inquiétante dixième place en Ligue 1, les joueurs ont subi un accueil d’une rare violence au moment de poser pied à terre à l’aéroport. L’équipe peine depuis des semaines, entre prestations ternes, manque de confiance et résultats catastrophiques. Mais l’attitude de certains supporters a franchi un cap inquiétant dimanche soir.

Terem Moffi et Jérémie Boga ont vécu un moment lunaire : coups reçus, insultes, atmosphère volatile… Les deux attaquants sont désormais arrêtés jusqu’à la fin de la semaine. Le choc demeure profond et les deux joueurs ne veulent plus défendre les couleurs du club après cet épisode.

Le vestiaire, déjà fragilisé par les résultats, se fissure encore davantage. Certains jeunes observent la situation sans comprendre comment la situation a pu déraper à ce point, tandis que d’autres cadres s’interrogent sur la suite.