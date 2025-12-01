"Coups aux parties intimes" : les détails sordides de l'agression des Niçois

À leur arrivée à Nice après la défaite contre Lorient (3-1), les joueurs ont été avertis d’une situation explosive. Selon les informations de RMC Sport, le team manager avait transmis un message clair : un comité d’accueil hostile attendait la délégation niçoise, et il ne fallait pas répondre aux provocations. Nice, déjà frappé par une nouvelle contre-performance, se préparait sans le savoir à vivre un épisode beaucoup plus sombre que ce qui s’était déroulé sur le terrain.

Près de 400 individus attendaient devant le centre d’entraînement de Nice, certains alcoolisés, tous déterminés à exprimer leur colère. Deux représentants des ultras ont été autorisés à monter dans le bus, exposant aux joueurs un flot d’insultes et de reproches visant leurs attitudes supposées sur et hors du terrain. L’atmosphère devint rapidement irrespirable, provoquant un climat de peur parmi les joueurs.