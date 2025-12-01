Le retour de l’OGC Nice d’un déplacement à Lorient aurait dû être discret, mais il a tourné au chaos le plus total. Ce qui devait être un simple trajet vers le centre d’entraînement a basculé en scène d’une violence rare, où plusieurs joueurs niçois ont été agressés physiquement, certains visés par des coups volontairement portés aux parties intimes. Nice, plongé dans une crise sportive et interne, fait désormais face à un scandale d’ampleur. Les détails glaçants de cette nuit agitée soulèvent autant d’interrogations que d’indignation.
"Coups aux parties intimes" : les détails sordides de l'agression des Niçois
- AFP
L’accueil glacial des supporters de Nice pour les joueurs après Lorient
À leur arrivée à Nice après la défaite contre Lorient (3-1), les joueurs ont été avertis d’une situation explosive. Selon les informations de RMC Sport, le team manager avait transmis un message clair : un comité d’accueil hostile attendait la délégation niçoise, et il ne fallait pas répondre aux provocations. Nice, déjà frappé par une nouvelle contre-performance, se préparait sans le savoir à vivre un épisode beaucoup plus sombre que ce qui s’était déroulé sur le terrain.
Près de 400 individus attendaient devant le centre d’entraînement de Nice, certains alcoolisés, tous déterminés à exprimer leur colère. Deux représentants des ultras ont été autorisés à monter dans le bus, exposant aux joueurs un flot d’insultes et de reproches visant leurs attitudes supposées sur et hors du terrain. L’atmosphère devint rapidement irrespirable, provoquant un climat de peur parmi les joueurs.
- AFP
Terem Moffi et Jérémie Boga ciblés par les fans niçois
Face à la pression, les joueurs de Nice avaient initialement refusé de descendre du bus. Mais la situation s’est retournée lorsqu’ils ont finalement accepté de sortir, déclenchant une explosion de violences. C’est à ce moment que certains membres de Nice ont été pris pour cibles, notamment Jérémie Boga et Terem Moffi, victimes de crachats, de coups de poing et de pied, y compris dans les parties intimes.
Les agresseurs reprochaient à Boga d’avoir, selon eux, distribué des places à des proches marseillais lors du match Nice - OM, tandis que Moffi était critiqué pour avoir été filmé en train de plaisanter avec son ancien président, Loic Féry, après la défaite à Lorient. Dans la cohue, le directeur sportif de Nice, Florian Maurice, a également reçu plusieurs coups, confirmant l’absence totale de contrôle du groupe hostile.
- AFP
Nice débordé, secours improvisés et blessés
La sécurité du club de Nice s’est rapidement retrouvée dépassée par le nombre et la violence des assaillants. Certains joueurs ont eu le plus grand mal à fuir, pris au piège dans ce guet-apens. C’est le gardien Yehvann Diouf, également joueur de Nice, qui a notamment réussi à extirper Jérémie Boga des coups en le protégeant tant bien que mal au milieu de la foule, précise RMC Sport.
Les blessures sont sérieuses : Terem Moffi, joueur offensif de Nice, a été examiné dès le lundi matin et placé en arrêt de travail jusqu’à dimanche. Jérémie Boga, autre victime directe, s’est vu délivrer une ITT d’au moins cinq jours, signe de la violence des coups reçus. Nice, au-delà de la crise sportive, se retrouve désormais confronté à une situation judiciaire lourde.
- AFP
Boga et Moffi attaquent les supporters de Nice en justice
Les deux joueurs ont annoncé qu’ils portaient plainte, refusant que cette agression reste impunie. Nice, déjà fragilisé par la défaite à Lorient, doit désormais gérer les conséquences pénales de cette nuit chaotique. Selon le média français, Boga et Moffi ont saisi la justice pour coups et violences aggravées. Une démarche qui pourrait ouvrir une enquête plus large concernant la sécurité autour du club de Nice.
À noter que le président Fabrice Bocquet, qui était revenu de Lorient dans le même avion que les joueurs de Nice, n’était pas dans le bus au moment des faits ; sa voiture l’attendait directement au terminal affaire. Les dirigeants de Nice ont enchaîné les réunions de crise dès le lundi, mais n’ont pour l’heure publié aucune déclaration officielle, préférant attendre le rapport complet de la police.