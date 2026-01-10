À Koweït City, l’Olympique de Marseille a cru toucher un trophée longtemps espéré. Tout s’est joué sur un détail, une seconde d’hésitation, et un scénario devenu cruel. Pris pour cible par les supporters de l’OM, le capitaine des Panthères du Gabon brise le silence.
Critiqué après le Trophée des champions, Aubameyang répond cash aux fans de l’OM
Un tournant qui change tout
Dans les derniers instants du temps additionnel, Pierre-Emerick Aubameyang s’échappe balle au pied. Le score affiche 2-1 pour Marseille. Face à Lucas Chevalier, l’attaquant gabonais a l’occasion parfaite pour tuer le match et plier la finale.
Le choix ne sera pas le bon. Un crochet de trop, Pacho intervient, Vitinha ouvre immédiatement le jeu vers Bradley Barcola. Dans la continuité de l’action, Gonçalo Ramos ajuste Geronimo Rulli et arrache une égalisation improbable.
Une défaite qui laisse des traces
Le PSG finira par s’imposer lors de la séance de tirs au but, porté par un Lucas Chevalier décisif. Score final, 2-2, puis 4-1 aux tirs au but. Une désillusion de plus pour l’OM, au terme d’un scénario irrespirable.
Après la rencontre, Matt O'Riley, premier tireur manqué côté marseillais, avait déjà pris la parole pour assumer. Aubameyang, directement impliqué sur l’action clé, a lui aussi choisi de s’exprimer.
Le message fort d’Aubameyang
Sur Instagram, l’attaquant de l’OM a partagé un message chargé d’émotion, accompagné d’une photo célébrant un but avec Geoffrey Kondogbia.
« Si vous comprenez le niveau de joie de cette photo, comprenez alors le niveau de déception de la défaite, du mauvais choix final et de tout ce qui s’en suit. Ça fait mal d’encaisser depuis plusieurs semaines, mois, échec après échec, mais j’ai la foi. C’est ce qui a fait ma force toute ma vie ne l’oubliez pas ! J’ai pas dit mon dernier mot et pour cette équipe je donnerai tout jusqu’au bout ! », a écrit l’ancien attaquant du Barça, d’Arsenal ou encore de Chelsea.
Le Gabonais reconnaît donc un moment raté, sans se cacher. Une prise de parole attendue, alors que la frustration s’accumule depuis plusieurs semaines à Marseille.
Un contexte sportif compliqué
Remplaçant au coup d’envoi, Aubameyang a vu Amine Gouiri retrouver une place de titulaire après sa blessure à l’épaule. Un choix sportif qui n’a pas empêché le Gabonais d’entrer et de peser.
L’OM n’aura toutefois pas le temps de ruminer longtemps. Le calendrier impose une réaction rapide et une capacité à rebondir.
L’heure du rebond
Un premier test attend les Marseillais dès mardi, face aux amateurs normands de Bayeux en Coupe de France. Puis viendra le déplacement à Angers, samedi, en championnat.
Pour Aubameyang comme pour l’OM, l’objectif reste clair. Transformer la douleur en énergie. Et prouver que cette finale perdue ne définit pas la suite de la saison.
Les supporters attendent désormais des actes, du caractère et une réponse collective. Le terrain parlera vite, sans détour. Aubameyang le sait, Marseille aussi. Le temps des regrets s’efface face aux victoires futures. Encore faut-il les provoquer ensemble, avec constance, lucidité et courage dès maintenant sur le terrain.