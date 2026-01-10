Critiqué après le Trophée des champions, Aubameyang répond cash aux fans de l’OM

Sur Instagram, l’attaquant de l’OM a partagé un message chargé d’émotion, accompagné d’une photo célébrant un but avec Geoffrey Kondogbia.

« Si vous comprenez le niveau de joie de cette photo, comprenez alors le niveau de déception de la défaite, du mauvais choix final et de tout ce qui s’en suit. Ça fait mal d’encaisser depuis plusieurs semaines, mois, échec après échec, mais j’ai la foi. C’est ce qui a fait ma force toute ma vie ne l’oubliez pas ! J’ai pas dit mon dernier mot et pour cette équipe je donnerai tout jusqu’au bout ! », a écrit l’ancien attaquant du Barça, d’Arsenal ou encore de Chelsea.

Le Gabonais reconnaît donc un moment raté, sans se cacher. Une prise de parole attendue, alors que la frustration s’accumule depuis plusieurs semaines à Marseille.