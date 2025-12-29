Gros clash entre le Gabon et l’OM, Aubameyang au cœur du problème !

La réponse du sélectionneur ne s’est pas limitée au terrain. En conférence de presse, Thierry Mouyouma a livré un discours ferme, sans détour, adressé directement à l’OM.

« Je m'insurge un peu de l'attitude de Marseille. Je dis juste à Marseille que nous sommes Gabonais, Pierre-Emerick est Gabonais. Ils payent, certes, le joueur, dans les périodes où ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. Les clubs européens ont des fois utilisé certains joueurs blessés à leurs fins », a-t-il lancé.

Puis, il a poursuivi, en précisant son rôle et sa position : « Les garçons défendent la Coupe d’Afrique des Nations tous les deux ans. Pierre-Emerick, on sait qu’il n’a pas joué la dernière CAN en Côte d’Ivoire, le Gabon n’était pas qualifié. Il est arrivé revanchard et motivé. Donc suite à l'amélioration physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté à ce jour. Je parle ici en représentant du Gabon, je ne représente pas Marseille ».