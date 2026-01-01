La Coupe d’Afrique des nations 2025 devait servir de rebond. Elle s’est transformée en déflagration. Éliminé sans la moindre victoire, le Gabon quitte le Maroc par la petite porte et plonge aussitôt dans une crise sportive et politique d’une ampleur rare, avec Pierre-Emerick Aubameyang au cœur de la tempête.
Le gouvernement gabonais envoie Aubameyang à la retraite, le joueur répond cash sur les réseaux
Une CAN 2025 qui vire au fiasco total
Le verdict tombe comme un couperet. Trois matchs. Trois défaites. Zéro point. Dernier d’un groupe relevé, le Gabon termine sa campagne continentale au fond du classement. Mercredi, face à la Côte d’Ivoire, les Panthères pensent pourtant tenir leur première victoire. Deux buts d’avance. Puis l’effondrement. Défaite 2-3 et élimination immédiate.
Cette sortie prématurée fait tache. D’autant plus qu’elle intervient quelques mois après l’échec en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pour beaucoup, la CAN devait permettre de tourner la page. Elle a au contraire ravivé toutes les frustrations.
L’État reprend la main… puis recule
Face à la colère populaire, les autorités décident d’agir. Selon les informations de la presse locale, le gouvernement gabonais annonce une série de mesures radicales pour repartir sur de nouvelles bases. Un communiqué, relayé par Gabon24, frappe fort.
« Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », aurait indiqué le ministre par intérim des Sports.
Une déclaration lourde de sens, qui vise directement deux cadres historiques de la sélection. Mais le texte disparaît rapidement. En toile de fond, la crainte d’une violation des règles de la FIFA sur l’ingérence politique dans les affaires sportives. Le message s’efface. Le malaise, lui, reste entier.
Une fédération silencieuse, un sélectionneur dans le flou
Pendant que la polémique enfle, la FEGAFOOT garde le silence. Aucune confirmation officielle concernant un éventuel limogeage du sélectionneur Thierry Mouyouma. Rien non plus sur une sanction durable à l’encontre des joueurs visés.
Ce vide alimente toutes les spéculations. Dans le pays, le débat dépasse désormais le simple cadre sportif. La déroute à la CAN devient un sujet national, presque politique, tant l’équipe incarne un symbole fort.
Aubameyang sort du silence sur X
Pierre-Emerick Aubameyang, lui, ne reste pas muet. Libéré rapidement après l’élimination, l’attaquant de 36 ans n’a même pas disputé le dernier match des Panthères. De retour à Marseille, il observe la tempête de loin… avant de réagir.
Pris à partie sur les réseaux sociaux par un internaute, le capitaine emblématique répond sans détour. La question fuse, directe, brutale : « Auba, tu en penses quoi ? Tu es peut-être le pb dans cette équipe ».
La réponse claque. Sèche. Sans détour.
« Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », répond cash l’ancien avant-centre de Chelsea, d’Arsenal ou encore du Barça.
Un message qui résume l’état d’esprit du joueur. Pour lui, la crise ne se limite ni à un homme ni à une compétition ratée. Elle touche à des maux plus anciens.
Et maintenant, quel avenir pour les Panthères ?
À court terme, l’urgence se situe ailleurs. Le Gabon doit calmer les tensions, clarifier sa gouvernance sportive et éviter un bras de fer avec les instances internationales. À plus long terme, une reconstruction semble inévitable.
De son côté, Aubameyang tourne déjà la page. L’attaquant olympien pourrait retrouver les terrains dès ce dimanche, avec l’OM, lors de la réception de Nantes en Ligue 1 au Vélodrome. En club, le football continue. En sélection, l’avenir paraît soudain bien plus incertain.