Le gouvernement gabonais envoie Aubameyang à la retraite, le joueur répond cash sur les réseaux

Face à la colère populaire, les autorités décident d’agir. Selon les informations de la presse locale, le gouvernement gabonais annonce une série de mesures radicales pour repartir sur de nouvelles bases. Un communiqué, relayé par Gabon24, frappe fort.

« Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », aurait indiqué le ministre par intérim des Sports.

Une déclaration lourde de sens, qui vise directement deux cadres historiques de la sélection. Mais le texte disparaît rapidement. En toile de fond, la crainte d’une violation des règles de la FIFA sur l’ingérence politique dans les affaires sportives. Le message s’efface. Le malaise, lui, reste entier.

Favoris et pronostics CAN 2025 - Le Maroc peut-il être sacré ?