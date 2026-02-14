Le Vélodrome remonté, les coulisses de la fracture entre l'OM et son public

Comme annoncé par Ici Provence, les groupes ultras avaient programmé une grève partielle. Le virage Depé est resté vide durant le premier quart d’heure, tandis que la zone CU84, suspendue par la commission de discipline de la LFP, demeurait fermée. Un symbole fort pour l’OM, rappelant de sombres précédents. Dès l’échauffement, les joueurs de l’OM ont été sifflés, puis accueillis par une bronca à leur entrée sur la pelouse.

Au micro de BeIN Sports, Abardonado a tenté d’apaiser la situation : « Les joueurs savent pourquoi les supporters font grève. C’est à nous de retourner le stade en notre faveur ». Mais l’OM n’a pas échappé à la colère. En tribunes, McCourt assistait à la scène aux côtés de Shéhérazade Semsar de Boisséson, également visée ces derniers jours pour des propos islamophobes d’après Foot Mercato. L’ambiance autour de l’OM était lourde, presque suffocante.