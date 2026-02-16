Les analyses publiées par Simon Bolle sur le site lequipe.fr du quotidien L'Équipe décrivent un climat d’impatience chronique à l’OM, marqué par des changements fréquents dans l’effectif et une volonté de corriger rapidement les erreurs de recrutement. Cette stratégie, soutenue notamment par Medhi Benatia, reposait sur l’idée qu’un ajustement rapide pouvait accélérer la progression sportive de l’OM, mais elle a aussi fragilisé la stabilité du groupe.

À l’OM, cette politique de renouvellement rapide a créé une rotation constante des joueurs, rendant plus difficile la construction d’automatismes collectifs. Les témoignages relayés indiquent que cette logique interne a parfois été perçue comme excessive, certains observateurs estimant qu’elle a contribué à déstabiliser l’environnement sportif du club et à alimenter les tensions internes. "Il y a une impatience incroyable. C’est comme ça qu’on casse des joueurs" a confié une source proche de l’OM au journaliste, selon Le Phocéen.