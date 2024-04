Cinq bonnes raisons de croire que c’est la bonne année pour le PSG en Ligue des Champions

Le PSG se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des Champions et il peut légitimement espérer aller au bout de l’épreuve.

Mercredi prochain, et pour la troisième fois de son histoire, le Paris SG va disputer une demi-finale de la Ligue des Champions. Après l’AC Milan en 1994 et le RB Leipzig en 2020, l’équipe de la capitale va donc chercher à atteindre la finale de la plus prestigieuse des épreuves. Et ça ne sera pas une fin en soi, car l’objectif est d’aller soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Jamais dans son histoire, Paris n’a été couronné champion d’Europe. Il s’y est essayé à plusieurs reprises, mais s’est toujours cassé les dents au final. Serait-ce la bonne cette fois-ci ? On n’ira pas jusqu’à le jurer, mais il y a plusieurs raisons qui laissent penser que oui. Des raisons parfaitement objectives et qui ne découlent absolument pas d’un quelconque chauvinisme.

Non, il est parfaitement légitime de penser que le 1er juin prochain à Wembley, le PSG sera le deuxième club français après l’OM à monter sur le toit de l’Europe. Les planètes semblent alignées dans cette optique. Il serait même opportun de se demander si les circonstances ne sont pas idéales pour aller chercher ce trophée suprême. Et si une pareille occasion puisse se représenter de sitôt.