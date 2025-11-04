Rayan Cherki Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Cherki, le soliste qui séduit Guardiola : l'âme libre de Manchester City

Rayan Cherki, recruté 50 millions d'euros de Lyon en août, semble avoir trouvé sa place à Manchester City. Le milieu offensif français de 22 ans, réputé pour son caractère difficile et ses tendances individualistes, a délivré deux passes décisives à Erling Haaland dimanche contre Bournemouth. Pep Guardiola voit en lui une « âme libre » capable d'apporter la créativité qui manque aux Citizens. Mais peut-il surmonter ses lacunes défensives pour s'imposer durablement ?

Si le fait qu'Erling Haaland marque les deux premiers buts de Manchester City contre Bournemouth dimanche avait un air d'évidence, on ne pouvait pas en dire autant de l'homme qui a délivré les deux passes décisives. Rayan Cherki effectuait sa première titularisation en Premier League depuis dix semaines en raison d'une blessure. Cette performance symbolise un début d'intégration réussie pour un joueur dont l'arrivée avait suscité beaucoup de doutes. Car même avant de se claquer la cuisse en août, de nombreuses questions se posaient sur sa capacité à jouer pour Pep Guardiola.

Cherki est sous les projecteurs depuis l'âge de 16 ans, lorsqu'il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour Lyon en janvier 2020. Le battage médiatique autour de lui était immense, mais chaque éloge sur son talent était généralement rapidement nuancé par des discussions sur sa personnalité difficile. Il a joué sous six entraîneurs à Lyon et a réussi à avoir au moins un désaccord public avec presque tous. En d'autres termes, ce n'était pas exactement un joueur qui attirerait normalement Guardiola, qui a eu des affrontements célèbres avec des individualités difficiles comme Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Agüero et João Cancelo. Pour le moins, recruter Cherki ressemblait à un pari pour City, mais en ce moment, cela porte ses fruits.

  • Rayan Cherki Lyon 2024Getty Images

    Six entraîneurs, six conflits

    Rudi Garcia, l'homme qui a fait débuter Cherki à Lyon, a mis en garde très tôt contre « le danger de lui faire croire qu'il est déjà l'un des meilleurs joueurs de la planète ». Peter Bosz, quant à lui, a écarté Cherki de son onze à plusieurs reprises, tandis que Laurent Blanc a admis avoir eu des « discussions animées » avec le meneur de jeu au sujet de ses tendances individualistes.

    Fabio Grosso a minimisé le talent unique de Cherki en le qualifiant de « joueur comme les autres » et a déclaré plus tard : « Il possède d'énormes capacités techniques, mais il doit travailler sur les autres. » Pierre Sage est allé plus loin après avoir écarté Cherki de son onze pendant plusieurs matches en le retirant de son groupe lors d'un conflit contractuel. Ce ne sont pas seulement les entraîneurs qui ont eu du mal à s'entendre avec Cherki. Dans des messages WhatsApp divulgués, le propriétaire américain de Lyon, John Textor, a décrit le talent local comme « un petit con ».

    • Publicité
  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Manchester City FC

    La maturité à Lyon

    Cherki semblait enfin avoir mûri lors de sa dernière saison avec Lyon. Il a été réintégré dans l'effectif par Sage après avoir signé un nouveau contrat, ce qui signifiait qu'il pourrait garantir à son club en difficulté financière une indemnité de transfert lorsqu'il serait finalement vendu. Lorsque Sage a été limogé en janvier dernier, Cherki a mené les hommages en disant qu'« il laisse un héritage exceptionnel » après avoir éloigné le club de la menace de relégation la saison précédente.

    Cherki s'est ensuite fait bien voir du nouvel entraîneur Paulo Fonseca en se ralliant à lui après que le Portugais a été suspendu de banc pendant neuf mois pour avoir confronté un arbitre. Mais surtout, Cherki a brillé sur le terrain, produisant des prestations constamment brillantes en terminant la campagne avec 12 buts et 20 passes décisives. Ses performances ont enfin étayé les mots élogieux qui avaient été prononcés à son sujet par le passé, comme lorsque l'ancien président de Lyon Jean-Michel Aulas a affirmé que « Cherki peut être comparé à Messi en termes de qualité technique ».

    Guardiola, qui a obtenu le meilleur de Messi à Barcelone, a décidé de tenter le coup avec Cherki, qui n'a eu 22 ans qu'en août. City n'a dû payer que 50 millions d'euros car il lui restait un an de contrat à Lyon, ce qui signifie que le transfert présentait plus d'avantages que d'inconvénients.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué »

    Il convient de rappeler que Messi, décrit par certains coéquipiers du Barça comme « Le Petit Dictateur », n'était pas vraiment facile à entraîner. C'était, après tout, le huituple vainqueur du Ballon d'Or qui avait envoyé un SMS à Guardiola sur le chemin du retour d'un match pour lui dire à quel point il était contrarié qu'on lui demande de jouer un second rôle derrière Ibrahimovic. Certains joueurs méritent qu'on fasse des exceptions pour eux.

    Et bien qu'Aulas ait peut-être un peu exagéré, ou ait effectivement essayé d'augmenter la valeur de Cherki, en comparant son joueur à Messi, il est loin d'être seul à voir en Cherki un talent générationnel. L'ancien latéral de City Gaël Clichy a travaillé avec Cherki en tant qu'entraîneur adjoint de Thierry Henry pour l'équipe de France espoirs et il a réservé les éloges les plus élevés pour son ancien protégé.

    « Si on parle de la qualité du joueur, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué », a déclaré Clichy à GOAL. « C'est une grosse déclaration, mais je pense vraiment que s'il peut amener son jeu sans ballon à un certain niveau, je pense qu'on pourrait parler d'un joueur qui peut atteindre les chiffres de Kevin De Bruyne, parce que dans les espaces réduits, dans les zones clés du terrain, il peut créer du danger. Et c'est ce que vous voulez à City. »

    Bien que Cherki ait puni le pressing haut de Bournemouth dimanche, Clichy estime qu'il sera plus utile lorsque City affrontera des adversaires plus coriaces qui se contentent de défendre pendant 90 minutes. En d'autres termes, les matches où City a eu tendance à le plus peiner. « Quand vous jouez contre une équipe qui défend bas avec une défense à cinq, il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous avez donc besoin d'avoir la qualité sur l'aile, ce qui manque un peu à City selon moi », a-t-il ajouté. « Vous savez, vous passez de Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Leroy Sané qui, pour moi, en tant que latéral, étaient un cauchemar à affronter. Je pense qu'ils ont perdu ça. »

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Ge

    La faiblesse défensive reste à corriger

    Clichy n'a pas caché le domaine où Cherki doit s'améliorer avant tout : « Il devra pouvoir montrer que sans ballon, hors de la possession, il peut performer, parce que nous savons que c'est son problème. C'est sa faiblesse. C'était sa faiblesse quand il était avec nous en France. Jusqu'à présent, ce que j'ai vu en Angleterre, c'est ce que les gens pensent de lui. Donc si Pep parvient à l'amener à un niveau différent hors de la possession, je pense qu'il sera un joueur formidable pour City. Et je pense que c'est le genre de joueur que Pep veut. Maintenant en Premier League, ce n'est pas seulement d'avoir le ballon, c'est aussi comment vous gérez les transitions. Et c'est là le gros travail pour Pep. ».

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Entre éclairs et rechute

    Il y a eu des signes précoces que le côté spectaculaire de Cherki pourrait agacer Guardiola, comme lorsque l'entraîneur a semblé exaspéré par sa nouvelle recrue qui a perdu la possession lors de ses débuts contre le Wydad Casablanca en Coupe du monde des clubs. Les avantages de son style de jeu atypique ont également été exposés lors de ses débuts en Premier League à Wolves, lorsqu'il a réalisé une passe de talon pour Nico O'Reilly puis a récupéré le ballon pour marquer le quatrième but de City.

    Mais Cherki n'a pu offrir d'autres aperçus de son talent car il s'est blessé lors de ses débuts à domicile, la défaite 2-0 contre Tottenham. Plus de deux mois d'absence ont suivi, mais Cherki était de retour dans le onze de départ contre Swansea en Coupe de la Ligue et a volé la vedette en touchant le montant, en servant Omar Marmoush d'un contrôle délicat puis en marquant le troisième but.

    Il a montré qu'il s'était complètement remis de sa blessure en démarrant contre Bournemouth moins de quatre jours après avoir joué 90 minutes au Pays de Galles et a placé Haaland sur orbite, d'abord avec une tête puis une passe lobée du premier contact. Il devient de plus en plus clair que l'ensemble du plan tactique de City est désormais basé sur le fait de donner le ballon à Haaland là où il est le plus dangereux, et après avoir échoué à le faire efficacement lors de leur sortie précédente à Aston Villa, Cherki a trouvé remarquablement facile de localiser leur buteur.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Une « âme libre » dans le système Guardiola

    Guardiola a loué le « courage de jouer » de Cherki après le match, tout en soulignant « ce talent spécial, la connexion avec les joueurs devant, qui est unique ». Mais l'entretien d'avant-match de l'entraîneur avec Sky Sports a fourni plus d'informations sur les raisons pour lesquelles il apprécie Cherki et, surtout, pourquoi il est prêt à supporter sa fibre individualiste.

    « Tous les coaches font un jeu d'échecs, en disant aux joueurs 'Tu dois faire ça, tu dois faire ça' et lui c'est un peu une âme libre », a expliqué Guardiola. « C'est un joueur spécial et il est si jeune et j'espère qu'il peut être ouvert et conscient d'apprendre ce dont l'équipe a besoin de lui avec ou sans le ballon et toutes les actions dont nous avons besoin. Mais bien sûr, il apporte quelque chose devant qui est unique. »

    Guardiola est peut-être plus que tout autre entraîneur connu pour traiter ses joueurs comme des pièces d'échecs, et il a célèbrement éliminé toute l'imprévisibilité et la magie de Jack Grealish afin de le rendre plus précieux pour son équipe de City. Mais bien qu'il ne laissera pas exactement Cherki totalement libre tout le temps, il le voit déjà dans une catégorie de joueurs à qui il fait confiance pour faire simplement ce qui leur semble juste en attaque.

    « Dans les grands clubs, vous avez besoin de talent, vous avez besoin de discipline », a-t-il ajouté. « La discipline, c'est juste d'être tous ensemble et de décider ce que nous devons faire. Nous devons faire ça sinon jouer au football moderne est impossible. Après ça, dans le dernier tiers du terrain, je n'ai jamais dit à Raheem Sterling ou Savinho ou Leroy Sané ou Riyad Mahrez 'Maintenant tu dois aller à gauche ou à droite'. Laissez simplement votre talent s'exprimer, inventez quelque chose dans les 30 derniers mètres. »

    Cherki a toujours su s'illustrer dans la zone de vérité, mais maintenant il a l'avantage supplémentaire de travailler avec l'attaquant le plus mortel au monde. Et s'il peut maintenir sa compréhension avec Haaland et comprendre ce que Guardiola attend de lui lorsqu'il n'attaque pas, il s'avérera être une véritable aubaine.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE