Cherki, le soliste qui séduit Guardiola : l'âme libre de Manchester City

Si le fait qu'Erling Haaland marque les deux premiers buts de Manchester City contre Bournemouth dimanche avait un air d'évidence, on ne pouvait pas en dire autant de l'homme qui a délivré les deux passes décisives. Rayan Cherki effectuait sa première titularisation en Premier League depuis dix semaines en raison d'une blessure. Cette performance symbolise un début d'intégration réussie pour un joueur dont l'arrivée avait suscité beaucoup de doutes. Car même avant de se claquer la cuisse en août, de nombreuses questions se posaient sur sa capacité à jouer pour Pep Guardiola.
Cherki est sous les projecteurs depuis l'âge de 16 ans, lorsqu'il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour Lyon en janvier 2020. Le battage médiatique autour de lui était immense, mais chaque éloge sur son talent était généralement rapidement nuancé par des discussions sur sa personnalité difficile. Il a joué sous six entraîneurs à Lyon et a réussi à avoir au moins un désaccord public avec presque tous. En d'autres termes, ce n'était pas exactement un joueur qui attirerait normalement Guardiola, qui a eu des affrontements célèbres avec des individualités difficiles comme Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Agüero et João Cancelo. Pour le moins, recruter Cherki ressemblait à un pari pour City, mais en ce moment, cela porte ses fruits.