Cherki, le soliste qui séduit Guardiola : l'âme libre de Manchester City

Il convient de rappeler que Messi, décrit par certains coéquipiers du Barça comme « Le Petit Dictateur », n'était pas vraiment facile à entraîner. C'était, après tout, le huituple vainqueur du Ballon d'Or qui avait envoyé un SMS à Guardiola sur le chemin du retour d'un match pour lui dire à quel point il était contrarié qu'on lui demande de jouer un second rôle derrière Ibrahimovic. Certains joueurs méritent qu'on fasse des exceptions pour eux.

Et bien qu'Aulas ait peut-être un peu exagéré, ou ait effectivement essayé d'augmenter la valeur de Cherki, en comparant son joueur à Messi, il est loin d'être seul à voir en Cherki un talent générationnel. L'ancien latéral de City Gaël Clichy a travaillé avec Cherki en tant qu'entraîneur adjoint de Thierry Henry pour l'équipe de France espoirs et il a réservé les éloges les plus élevés pour son ancien protégé.

« Si on parle de la qualité du joueur, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué », a déclaré Clichy à GOAL. « C'est une grosse déclaration, mais je pense vraiment que s'il peut amener son jeu sans ballon à un certain niveau, je pense qu'on pourrait parler d'un joueur qui peut atteindre les chiffres de Kevin De Bruyne, parce que dans les espaces réduits, dans les zones clés du terrain, il peut créer du danger. Et c'est ce que vous voulez à City. »

Bien que Cherki ait puni le pressing haut de Bournemouth dimanche, Clichy estime qu'il sera plus utile lorsque City affrontera des adversaires plus coriaces qui se contentent de défendre pendant 90 minutes. En d'autres termes, les matches où City a eu tendance à le plus peiner. « Quand vous jouez contre une équipe qui défend bas avec une défense à cinq, il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous avez donc besoin d'avoir la qualité sur l'aile, ce qui manque un peu à City selon moi », a-t-il ajouté. « Vous savez, vous passez de Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Leroy Sané qui, pour moi, en tant que latéral, étaient un cauchemar à affronter. Je pense qu'ils ont perdu ça. »