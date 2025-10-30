Rayan Cherki, la lumière après le tunnel : le « génie » de City est-il enfin lancé ?

Il y a des matchs qui comptent triple. Ce huitième de finale de League Cup, un mercredi soir d'octobre 2025 contre Swansea, en était un pour Rayan Cherki. Pour sa première titularisation depuis son retour de blessure, le Français n'a pas seulement été bon ; il a été ce pour quoi Manchester City a signé un chèque de 42,5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Un poteau, une passe décisive lumineuse pour Omar Marmoush, et un but en tir croisé pour sceller la qualification (3-1). Le Manchester Evening News ne s'y est pas trompé en lui octroyant la meilleure note (8/10), tandis que le quotidien AS dégainait le superlatif : « genio maravilla ».

Cette performance n'est pas anecdotique. Elle intervient trois jours seulement après que Manchester City, battu 1-0 à Villa Park, a affiché des lacunes offensives inquiétantes, manquant cruellement de ce grain de folie et de cette capacité à casser les lignes que Cherki possède à l'état pur. L'ancien Lyonnais, qui n'avait eu droit qu'au dernier quart d'heure à Birmingham, vient de rappeler à son manager, de la meilleure des manières, qu'il était la solution à un problème naissant. Après des mois de frustration silencieuse, la fenêtre de tir est enfin ouverte.