Dans la victoire convaincante de Manchester City face à Bournemouth (3-1), un joueur a particulièrement marqué les esprits. Aligné en position de numéro 10, Rayan Cherki n'a pas seulement justifié la confiance de Pep Guardiola ; il a été le principal détonateur de l'attaque mancunienne. Après une première prestation aboutie en milieu de semaine contre Swansea, l'international français a confirmé qu'il était bien plus qu'une simple alternative, en délivrant deux passes décisives pour Erling Haaland.
La métamorphose de Cherki : du banc à l'élément clé de l'attaque de Manchester City
- Getty Images Sport
Une connexion évidente avec Erling Haaland
Loin d'être de simples offrandes, les deux passes décisives de Cherki ont illustré une complémentarité technique rare. La première, une remise de la tête astucieuse par-dessus la défense, a permis à Haaland d'exploiter sa vitesse. La seconde, une passe lumineuse en première intention qui a scindé la défense adverse, a démontré une vision du jeu et une qualité d'exécution de très haut niveau. L'entente entre les deux hommes a semblé naturelle, presque télépathique, offrant à Guardiola une nouvelle arme tactique redoutable et répondant aux doutes sur la capacité de l'ancien Gone à s'adapter au jeu de ses partenaires.
- Getty Images Sport
Le fruit d'un retour patient
Cette performance est d'autant plus significative qu'elle arrive après une période complexe pour l'ancien Lyonnais. Prometteur à son arrivée, il avait vu son élan brisé par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près de deux mois. Pendant son absence, le paradoxe s'est installé : un joueur encensé par son entraîneur mais avec un temps de jeu quasi inexistant. Cette période de frustration a été mise à profit pour parfaire sa condition physique, une étape indispensable pour répondre aux exigences de la Premier League et aux principes de jeu de son coach. Le Cherki d'aujourd'hui semble plus affûté, prêt à enchaîner les efforts.
- AFP
Une place à prendre dans le collectif
S'il serait prématuré de le considérer comme un titulaire indiscutable, Cherki a néanmoins prouvé qu'il pouvait être la solution au manque de créativité parfois observé chez les Citizens. Dans un effectif où la concurrence est intense, son profil de créateur capable de jouer entre les lignes est précieux. Sa capacité à briser les schémas défensifs par la passe ou le dribble apporte une variation bienvenue au jeu de City. La régularité sera désormais le principal enjeu pour lui.
- Getty Images Sport
Cherki doit enchainer
Après des mois d'attente et d'adaptation, cette performance face à Bournemouth sonne moins comme une révélation que comme une affirmation. Rayan Cherki n'a pas seulement montré l'étendue de son talent ; il a prouvé qu'il pouvait l'intégrer dans l'un des collectifs les plus exigeants du monde. La porte du onze est désormais plus qu'entrouverte, et le défi sera de transformer ces éclats en une influence durable. A-t-il enfin lancé son aventure mancunienne pour de bon ?