Cette performance est d'autant plus significative qu'elle arrive après une période complexe pour l'ancien Lyonnais. Prometteur à son arrivée, il avait vu son élan brisé par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près de deux mois. Pendant son absence, le paradoxe s'est installé : un joueur encensé par son entraîneur mais avec un temps de jeu quasi inexistant. Cette période de frustration a été mise à profit pour parfaire sa condition physique, une étape indispensable pour répondre aux exigences de la Premier League et aux principes de jeu de son coach. Le Cherki d'aujourd'hui semble plus affûté, prêt à enchaîner les efforts.