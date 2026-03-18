Le séisme continue de secouer le football africain. Deux mois après la finale remportée par le Sénégal, la Confédération africaine de football a renversé le verdict en attribuant la CAN 2025 au Maroc. Une décision qui provoque une onde de choc immédiate, notamment du côté des Lions de la Teranga.
"Ce trophée, ça ne se gagne pas par e-mail" : les joueurs sénégalais ridiculisent la décision de la CAF
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Une décision qui fait l’effet d’une bombe
Mardi soir, en plein cœur d’une soirée européenne, la Confédération africaine de football publie son verdict. Le jury d’appel invoque « en application de l'article 84 du Règlement de la CAN, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale ».
Conséquence directe : le titre bascule vers le Maroc, pourtant battu 1-0 le 18 janvier. Cette décision découle d’un recours introduit par la Fédération royale marocaine de football.
Pendant qu’Achraf Hakimi et Brahim Diaz découvrent leur nouveau statut avec surprise, la réaction sénégalaise ne tarde pas.
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Colère et incompréhension chez les joueurs
Très vite, les réseaux sociaux s’embrasent. Plusieurs internationaux sénégalais expriment leur incompréhension, parfois avec des mots très directs. Le milieu de Toulouse FC, Pape Demba Diop, lâche sur Instagram : « On est chez les fous je pense ».
De son côté, Moussa Niakhaté, aujourd’hui à l’Olympique Lyonnais, publie des images du sacre sénégalais avec un message sans détour : « Venez les chercher ! Ils sont fous eux ! Ce n'est pas de l'IA, c'est réel ».
Même ton chez son coéquipier El Hadji Malick Diouf : « Manifestez-vous les champions. Ce trophée, ça se gagne sur le rectangle vert, mais pas par e-mail ».
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Idrissa Gueye choisit l’apaisement
Tous ne choisissent pas la confrontation. Idrissa Gueye adopte une posture différente, plus posée.
« Titres, trophées, médailles... tout cela n'est qu'éphémère. Ce qui compte vraiment, c'est que chaque supporter puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille. Le peuple sénégalais a montré ce qu'il est : digne dans la victoire, digne dans l'épreuve. C'est ça, la Teranga. Nous savons ce que nous avons vécu ce soir-là à Rabat. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever inch'Allah », a-t-il déclaré.
Un message qui tranche avec la colère ambiante, mais qui rappelle l’attachement à certaines valeurs.
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La sphère politique entre dans le débat
La polémique dépasse le cadre du football. Rapidement, plusieurs figures politiques prennent position.
Le député Guy Marius Sagna s’emporte. « Honteux CAFards corrompus. Encore merci aux lions du Sénégal. Vous êtes et resterez les champions d'Afrique de tous les citoyens intègres du monde », déclare l’homme politique.
Même tonalité chez le ministre Cheikh Tidiane Dieye : « Nous avons la coupe, l'honneur et le sourire. Je suis si fier des lions de la Teranga. Gardez le tribunal et la honte #CAF ».
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Une presse sénégalaise en ébullition
Au lendemain de l’annonce, les médias sénégalais s’emballent. Le ton se durcit. Le journal Le Dakarois évoque un « scandale en finale ». De son côté, Le Soleil titre en une : « La blague du siècle ».
Dans ce climat électrique, la Fédération sénégalaise de football prépare sa riposte devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).