"Ce trophée, ça ne se gagne pas par e-mail" : les joueurs sénégalais ridiculisent la décision de la CAF

Très vite, les réseaux sociaux s’embrasent. Plusieurs internationaux sénégalais expriment leur incompréhension, parfois avec des mots très directs. Le milieu de Toulouse FC, Pape Demba Diop, lâche sur Instagram : « On est chez les fous je pense ».

De son côté, Moussa Niakhaté, aujourd’hui à l’Olympique Lyonnais, publie des images du sacre sénégalais avec un message sans détour : « Venez les chercher ! Ils sont fous eux ! Ce n'est pas de l'IA, c'est réel ».

Même ton chez son coéquipier El Hadji Malick Diouf : « Manifestez-vous les champions. Ce trophée, ça se gagne sur le rectangle vert, mais pas par e-mail ».