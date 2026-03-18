Mardi, la Confédération africaine de football (CAF) a revu le résultat de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui avait été marquée par des troubles, retiré a posteriori le titre au Sénégal et l'a attribué à son adversaire, le Maroc. À la grande incompréhension des vainqueurs sur le terrain.
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« Tuez la passion » et « Honte à l'Afrique » : Sadio Mané et tout le Sénégal sont en colère suite à la suppression de la Coupe d'Afrique des nations
« Ce qui se passe ici va trop loin. Ce n'est pas le football pour lequel nous nous battons, ni l'Afrique en laquelle nous croyons », a écrit l'ancien joueur du Bayern Sadio Mané (Al-Nassr) dans une déclaration publiée sur Instagram : « Il y a trop de corruption dans notre sport, et cela tue la passion de millions de supporters à travers tout le continent. Les joueurs donnent tout sur le terrain, mais ce sont les décisions prises en dehors du terrain qui déterminent l'issue des matchs et l'attribution des titres. »
Mané se dit « profondément déçu ». Son pays, le football africain et les supporters mériteraient « mieux, de l'équité, de la transparence et du respect ». La fédération sénégalaise a quant à elle annoncé qu’elle ferait « appel dès que possible auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne » et a qualifié cette décision d’« injuste, sans précédent et inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain ».
Le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow a ajouté sur la radio publique RTS : « Nous allons contacter nos avocats et faire appel. Nous ne reculerons devant rien. La justice est de notre côté. » Cette décision serait une « honte pour l’Afrique ».
Finale de la Coupe d'Afrique des nations : le match a failli être interrompu à plusieurs reprises
Pathe Ciss a été l'un des premiers joueurs sénégalais à réagir à cette nouvelle. Le milieu de terrain du Rayo Vallecano a publié un message surX, accompagné de plusieurs photos de lui-même avec la médaille et le trophée, à propos du nouveau score de 3-0 en faveur du Maroc : « Vous pouvez encore offrir trois buts de plus à ces pleurnichards. »
Cette décision fait suite aux débordements survenus lors de la finale du 18 janvier à Rabat, qui avait failli être interrompue. Après un penalty sifflé en fin de match en faveur du Maroc, les joueurs sénégalais avaient temporairement quitté le terrain en signe de protestation. Après une longue interruption, le match a repris, avant que Brahim Diaz ne rate son penalty et que Pape Gueye (94e) ne marque le but décisif pour le score final de 1-0 en faveur du Sénégal.
La CAF a désormais jugé que le comportement des joueurs sénégalais avant le penalty de Diaz constituait une violation des articles 82 et 84 et a donné suite à l'appel de la fédération marocaine. De plus, le chaos avait éclaté dans les tribunes, ce qui aurait également pu conduire à l'annulation du match. Les forces de sécurité ont empêché les supporters sénégalais de faire irruption sur le terrain.
- AFP
Le Maroc réagit avec sang-froid à la décision de la CAF
« La Commission d'appel de la CAF a décidé que, conformément à l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations de la CAF (CAN), la finale de la Coupe d'Afrique des nations de la CAF TotalEnergies (AFCON) Maroc 2025 (« le match ») est considérée comme perdue pour l'équipe nationale sénégalaise et que le résultat du match est comptabilisé comme une victoire 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) », indique textuellement le communiqué de la CAF.
La fédération marocaine a ensuite déclaré sobrement : « Cette mesure ne vise en aucun cas à remettre en cause les performances sportives des équipes participant à cette compétition, mais simplement à exiger l’application des règles de la compétition. »
Coupe d'Afrique des nations : les cinq derniers vainqueurs
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