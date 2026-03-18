« Tuez la passion » et « Honte à l'Afrique » : Sadio Mané et tout le Sénégal sont en colère suite à la suppression de la Coupe d'Afrique des nations

« Ce qui se passe ici va trop loin. Ce n'est pas le football pour lequel nous nous battons, ni l'Afrique en laquelle nous croyons », a écrit l'ancien joueur du Bayern Sadio Mané (Al-Nassr) dans une déclaration publiée sur Instagram : « Il y a trop de corruption dans notre sport, et cela tue la passion de millions de supporters à travers tout le continent. Les joueurs donnent tout sur le terrain, mais ce sont les décisions prises en dehors du terrain qui déterminent l'issue des matchs et l'attribution des titres. »

Mané se dit « profondément déçu ». Son pays, le football africain et les supporters mériteraient « mieux, de l'équité, de la transparence et du respect ». La fédération sénégalaise a quant à elle annoncé qu’elle ferait « appel dès que possible auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne » et a qualifié cette décision d’« injuste, sans précédent et inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain ».

Le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow a ajouté sur la radio publique RTS : « Nous allons contacter nos avocats et faire appel. Nous ne reculerons devant rien. La justice est de notre côté. » Cette décision serait une « honte pour l’Afrique ».