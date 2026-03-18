Le dossier prend une tournure explosive. Après l’annonce de la Confédération africaine de football attribuant la CAN 2025 au Maroc, la Fédération sénégalaise de football réagit sans attendre. La réponse se veut ferme, structurée et surtout déterminée à renverser la situation.
CAN 2025 : le Sénégal riposte et "met en demeure" la CAF après sa décision de sacrer le Maroc, le TAS interpelé
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Une décision contestée dans la foulée
À peine informée de la sanction prononcée par la Confédération africaine de football d’attribuer la CAN au Maroc avec une victoire (3-0) sur tapis vert, la Fédération sénégalaise de football a pris position.
Dans la soirée, elle accuse réception de la notification et adresse immédiatement un courrier au secrétaire général de l’instance africaine. L’objectif reste clair : contester le verdict du jury d’appel et enclencher une procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport.
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Un argumentaire juridique offensif
Dans sa lettre, la fédération ne mâche pas ses mots. Elle « conteste formellement cette décision qu’elle juge infondée en droit, arbitraire et manifestement disproportionnée ».
Pour appuyer sa position, elle invoque l’article 5 des lois du jeu de l’International Football Association Board. Le point clé concerne le rôle de l’arbitre lors de la rencontre.
« L'arbitre de la rencontre a exercé son pouvoir discrétionnaire en optant pour une suspension temporaire et non un arrêt définitif. Le match a repris, le penalty a été tiré, et le résultat a été acquis au terme des prolongations. En requalifiant un incident de jeu résolu sur le terrain en "forfait" a posteriori, la CAF viole la doctrine constante du TAS sur la souveraineté de l'arbitre », explique la Fédération dans sa lettre.
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La sécurité juridique au cœur du débat
La Fédération sénégalaise de football insiste aussi sur un autre point. Selon elle, le revirement de la CAF fragilise toute la compétition.
Elle rappelle que « le résultat ayant été homologué et le trophée remis officiellement, la sécurité juridique de la compétition est gravement compromise par ce revirement ».
Dans ce contexte, elle "met en demeure" l’instance africaine « de suspendre l'exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophée au Maroc dans l'attente d'un arbitrage définitif ». La FSF réclame également la publication du rapport de l’arbitre.
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Le TAS en ligne de mire
Le ton monte encore d’un cran. La fédération sénégalaise ne compte pas s’arrêter là si aucune réponse ne tombe rapidement.
Elle prévient sans détour : « nous engagerons une procédure d'urgence devant le TAS avec demande de mesures provisionnelles pour sauvegarder l'intégrité du palmarès de la CAN ».
Le dossier s’annonce donc long et tendu. Et cette bataille juridique pourrait redessiner l’issue de la CAN 2025. Faut-il souligner que quelle que soit l’issue de ce scénario digne d’un feuilleton, l’image du football africain a pris un gros choc.