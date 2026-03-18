CAN 2025 : le Sénégal riposte et "met en demeure" la CAF après sa décision de sacrer le Maroc, le TAS interpelé

Dans sa lettre, la fédération ne mâche pas ses mots. Elle « conteste formellement cette décision qu’elle juge infondée en droit, arbitraire et manifestement disproportionnée ».

Pour appuyer sa position, elle invoque l’article 5 des lois du jeu de l’International Football Association Board. Le point clé concerne le rôle de l’arbitre lors de la rencontre.

« L'arbitre de la rencontre a exercé son pouvoir discrétionnaire en optant pour une suspension temporaire et non un arrêt définitif. Le match a repris, le penalty a été tiré, et le résultat a été acquis au terme des prolongations. En requalifiant un incident de jeu résolu sur le terrain en "forfait" a posteriori, la CAF viole la doctrine constante du TAS sur la souveraineté de l'arbitre », explique la Fédération dans sa lettre.