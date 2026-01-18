Sénégal - Maroc (1-0 a.p.) : Une finale de la honte et un titre au chaos

Ce devait être l'apothéose du football africain, ce fut sa nuit la plus sombre. Dans un stade Moulay Abdallah de Rabat plongé dans un chaos indescriptible, le Sénégal a décroché sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations au bout d'une finale hachée, scandaleuse et indigne (0-1 a.p.). Si l'histoire retiendra la victoire des Lions de la Teranga, elle gardera surtout la trace indélébile d'une faillite arbitrale monumentale qui a transformé la fête en guérilla. Le football, ce soir, a perdu bien plus qu'un match.