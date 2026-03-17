Une finale controversée en raison de la manière dont le Sénégal s'est imposé 1-0 en prolongation.

Dans les dernières minutes du match, en effet, l'équipe sénégalaise a protesté avec véhémence, se plaignant d'abord d'un penalty non sifflé, puis explosant de rage face à l'intervention de la VAR qui a accordé un penalty en faveur du Maroc pour un contact très similaire.

À l'exception de Mané, le Sénégal a quitté le terrain en signe de protestation pendant plus de 20 minutes, puis, convaincu par son capitaine, a décidé de revenir sur le terrain pour tirer le penalty susmentionné. Brahim Diaz s'est présenté devant le point de penalty et a tenté un lob, mais Mendy l'a arrêté, envoyant le match en prolongation.

C'est là qu'est survenu le but de Mané, qui a offert la coupe aux Lions de la Teranga, s'imposant au Maroc sur le score de 1-0.