Le Sénégal n'est plus le champion d'Afrique en titre. La victoire remportée lors de la Coupe d'Afrique des nations début 2026 avait inévitablement suscité polémique sur polémique et aujourd'hui, par une décision qui marquera l'histoire, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le titre remporté sur le terrain par Mané et ses coéquipiers pour l'attribuer au Maroc, qui avait été battu en prolongation lors de cette finale controversée.
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Coup de théâtre : la Coupe d'Afrique a été retirée au Sénégal, le Maroc est champion 2026 !
QUE S'EST-IL PASSÉ PENDANT LES MINUTES DE COMPENSATION ?
Une finale controversée en raison de la manière dont le Sénégal s'est imposé 1-0 en prolongation.
Dans les dernières minutes du match, en effet, l'équipe sénégalaise a protesté avec véhémence, se plaignant d'abord d'un penalty non sifflé, puis explosant de rage face à l'intervention de la VAR qui a accordé un penalty en faveur du Maroc pour un contact très similaire.
À l'exception de Mané, le Sénégal a quitté le terrain en signe de protestation pendant plus de 20 minutes, puis, convaincu par son capitaine, a décidé de revenir sur le terrain pour tirer le penalty susmentionné. Brahim Diaz s'est présenté devant le point de penalty et a tenté un lob, mais Mendy l'a arrêté, envoyant le match en prolongation.
C'est là qu'est survenu le but de Mané, qui a offert la coupe aux Lions de la Teranga, s'imposant au Maroc sur le score de 1-0.
LA DÉCISION DE LA CAF
La commission d'appel de la CAF est toutefois revenue aujourd'hui sur ce match en statuant sur le recours déposé à l'issue de la rencontre par la fédération marocaine. La commission a confirmé que le match ne s'était pas terminé sur un score de 1-0 en faveur du Sénégal après les prolongations, mais sur un score de 3-0 en faveur du Maroc, les Sénégalais étant déclarés vaincus par forfait.
Voici le communiqué : « L'équipe nationale sénégalaise a perdu par forfait la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAF) Maroc 2025, dont le résultat a été enregistré comme 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. »
MOTIVATION : « VIOLATION DES ARTICLES 82 ET 84 »
Selon la CAF, l'équipe nationale du Sénégal a enfreint les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations. L'article 82 stipule notamment que : « si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera déclarée perdante par forfait ».