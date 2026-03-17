On pensait le chapitre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 définitivement clos. Depuis plus d'un mois, le Sénégal savourait son deuxième sacre continental, acquis au bout de la nuit à Rabat au terme d'une finale irrespirable et d'une victoire arrachée dans les prolongations. Le trophée trônait à Dakar, et la polémique née des incidents de cette soirée électrique semblait s'être doucement éteinte après les premières sanctions disciplinaires. Pourtant, l'instance dirigeante du football africain a choisi ce mardi de réécrire l'histoire d'un trait de plume.
Coup de tonnerre ! Le Maroc déclaré champion d'Afrique
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Un verdict surréaliste tombé de nulle part
Saisie en appel par la Fédération royale marocaine de football, la CAF a rendu une décision qui fera date dans les annales du sport. Contre toute attente, la commission d'appel a purement et simplement annulé le verdict du terrain pour déclarer le Sénégal perdant par forfait. Le score officiel du match est désormais enregistré comme une victoire 3-0 en faveur du Maroc. Les Lions de l'Atlas, vaincus sur leur pelouse mi-janvier, se retrouvent donc couronnés champions d'Afrique sur tapis vert, deux mois après la remise de la coupe à leurs adversaires.
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Le fameux quart d'heure de la discorde
Pour justifier ce revirement spectaculaire, la commission s'appuie sur l'article 84 de son règlement. Elle sanctionne l'attitude de l'équipe sénégalaise, qui avait collectivement quitté la pelouse pendant près d'un quart d'heure à la 99e minute, suite à un penalty litigieux accordé aux locaux. Si Sadio Mané avait fini par ramener ses troupes sur le terrain pour terminer la rencontre, les instances estiment aujourd'hui que cet abandon temporaire, encouragé par le sélectionneur Pape Thiaw, constitue une infraction majeure justifiant la perte du match a posteriori.
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Une institution qui perd le fil
Cette sentence inédite suscite déjà un immense malaise. En modifiant l'attribution d'un trophée majeur des semaines après la cérémonie de clôture, la CAF s'expose à une vague de sarcasmes et renforce l'image d'une organisation incapable de maîtriser ses propres événements. Ce rebondissement théâtral, qui allège au passage plusieurs sanctions financières contre le pays hôte, donne l'impression d'une justice sportive à géométrie variable. Même au Maroc, cette victoire administrative risque d'avoir un goût amer, loin de la gloire d'un succès conquis sur le rectangle vert.
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Vers une bataille juridique sans fin ?
L'onde de choc ne fait que commencer. Il est inenvisageable que le Sénégal accepte d'être déchu de son titre sans livrer bataille. Ce dossier épineux devrait rapidement atterrir sur le bureau du Tribunal arbitral du sport, prolongeant le feuilleton pour de longs mois. Le football africain, qui cherche désespérément à crédibiliser ses compétitions aux yeux du monde, se retrouve empêtré dans un imbroglio juridique qui occulte totalement l'enjeu sportif. Le drame de Rabat est encore loin de livrer son ultime vérité.