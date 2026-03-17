Coup de tonnerre ! Le Maroc déclaré champion d'Afrique

Saisie en appel par la Fédération royale marocaine de football, la CAF a rendu une décision qui fera date dans les annales du sport. Contre toute attente, la commission d'appel a purement et simplement annulé le verdict du terrain pour déclarer le Sénégal perdant par forfait. Le score officiel du match est désormais enregistré comme une victoire 3-0 en faveur du Maroc. Les Lions de l'Atlas, vaincus sur leur pelouse mi-janvier, se retrouvent donc couronnés champions d'Afrique sur tapis vert, deux mois après la remise de la coupe à leurs adversaires.