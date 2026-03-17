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Le résultat de la finale de la CAN ANNULÉ ! Le Sénégal est privé de son titre en raison du départ des joueurs ; la CAF attribue la victoire 3-0 au Maroc
Le Sénégal privé de son trophée à la suite d'un recours après la finale
Dans un communiqué détaillé, la Commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que le recours déposé par la FRMF avait été « déclaré recevable sur le fond et que le recours était accueilli ». Cette décision historique prive de fait le Sénégal de ce qui aurait été son deuxième titre continental, récompensant ainsi les hôtes pour un match qui a sombré dans le chaos pendant les prolongations.
L'origine de la controverse remonte à un moment tendu, en fin de temps additionnel, lorsque le Marocain Brahim Diaz s'est effondré dans la surface de réparation. Alors que l'arbitre avait initialement laissé le jeu se poursuivre, une consultation du VAR a abouti à l'attribution d'un penalty en faveur des hôtes. Cela a déclenché une réaction furieuse du banc sénégalais, le sélectionneur Pape Thiaw ordonnant à ses joueurs de regagner les vestiaires dans le cadre d'une protestation qui a duré plusieurs minutes.
La Commission d'appel de la CAF a estimé que « le comportement de l'équipe du Sénégal relève des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des nations ». En quittant le terrain, le Sénégal a été jugé coupable d'avoir enfreint le règlement, ce qui a entraîné la défaite administrative 3-0. Cette décision annule la décision précédente de la Commission disciplinaire de la CAF et confirme que la réclamation déposée par le Maroc a été entièrement retenue.
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La CAF confirme sa décision
Le communiqué de la CAF indiquait : « La Commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé aujourd’hui qu’en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations de la CAF (CAN), l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations de la CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025 (« le match »), le résultat du match étant enregistré comme une victoire 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
« Suite à l’appel interjeté par la FRMF concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (CAN), la Commission d’appel de la CAF a rendu les décisions suivantes :
« L'appel interjeté par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est déclaré recevable quant à la forme et l'appel est accueilli.
« La décision de la Commission de discipline de la CAF est annulée.
« La Commission d'appel de la CAF estime en outre que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations.
« La réclamation déposée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est accueillie.
« Il est déclaré que la Fédération sénégalaise de football (FSF), par le comportement de son équipe, a enfreint l’article 82 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations.
« En application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe du Sénégal est déclarée forfait, le résultat étant enregistré comme 3–0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
« Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées. »
Le départ du Sénégal sème le chaos lors de la finale de la CAN
Alors que la plupart des joueurs suivaient Thiaw vers les vestiaires, c’est Sadio Mané qui a réussi à les faire revenir sur le terrain pour terminer le match. Mané a expliqué par la suite : « Quand ils ont décidé de sortir et de ne pas jouer, je suis resté et j’ai demandé à certains : “Qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée ou non ?” Puis j’ai décidé d’aller chercher tout le monde pour les ramener sur le terrain. Je pense que c’était la meilleure chose à faire. Après tout, ce n’est que du football, et je pense que l’arbitre peut parfois se tromper. Le monde entier regarde ce match. C’était peut-être un penalty ou pas, mais ce n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est de respecter le jeu. Ce n’est pas juste d’arrêter un match comme ça. »
Les joueurs sont ensuite revenus sur le terrain et Diaz a raté le penalty, en tentant un tir à la Panenka directement sur le gardien. Le score étant de 0-0, le match est allé en prolongation, où Papa Gueye a débloqué la situation pour sceller la victoire du Sénégal.
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Amendes infligées pour utilisation de lasers et interférences avec le système VAR
La décision a également porté sur plusieurs incidents liés au déroulement du match et au comportement des supporters. Bien que le Maroc ait été déclaré vainqueur, la FRMF n’a pas échappé totalement aux sanctions financières. La Commission d’appel de la CAF a rejeté un recours concernant des « interférences autour de la zone d’examen de l’OFR/VAR », confirmant une amende de 100 000 dollars à l’encontre de la fédération marocaine après que des officiels ont été pris à partie lors de l’examen tendu de la seconde mi-temps.
D'autres amendes ont été légèrement atténuées ; la sanction pour l'utilisation de lasers par le public local a été réduite à 10 000 dollars, tandis que l'amende pour un incident controversé impliquant des ramasseurs de balles a été divisée par deux, passant à 50 000 dollars. Malgré ces pertes financières, le principal enseignement reste le bouleversement majeur dans les annales du tournoi, le Sénégal ayant perdu le titre pour lequel il s'était battu si durement sur le terrain.
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