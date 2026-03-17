Le résultat de la finale de la CAN ANNULÉ ! Le Sénégal est privé de son titre en raison du départ des joueurs ; la CAF attribue la victoire 3-0 au Maroc

Le communiqué de la CAF indiquait : « La Commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé aujourd’hui qu’en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations de la CAF (CAN), l’équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations de la CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025 (« le match »), le résultat du match étant enregistré comme une victoire 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

« Suite à l’appel interjeté par la FRMF concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (CAN), la Commission d’appel de la CAF a rendu les décisions suivantes :

« L'appel interjeté par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est déclaré recevable quant à la forme et l'appel est accueilli.

« La décision de la Commission de discipline de la CAF est annulée.

« La Commission d'appel de la CAF estime en outre que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations.

« La réclamation déposée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est accueillie.

« Il est déclaré que la Fédération sénégalaise de football (FSF), par le comportement de son équipe, a enfreint l’article 82 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations.

« En application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe du Sénégal est déclarée forfait, le résultat étant enregistré comme 3–0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

« Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées. »